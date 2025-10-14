Gandia (Valencia) evalúa los colegios tras las fuertes lluvias para reabrir mañana "con total garantía" para los alumnos

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Gandia (Valencia) está revisando esta jornada los centros escolares tras las fuertes lluvias que azotaron ayer el municipio con el objetivo de reabrir mañana las puertas "con total garantía" para los alumnos y familias.

Así lo han indicado en declaraciones a Europa Press el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la concejala de Educación, Esther Sapena, quienes han destacado que el municipio registró picos de más de 120 litros en el día de ayer.

Ayer sí hubo colegio en Gandia y, tras la alerta roja, se acordó una desescalada en los centros progresiva y de forma ordenada. "Conseguimos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y saber responder a una intendencia tan inesperada y tan compleja", ha subrayado el alcalde.

Esta jornada está suspendida la actividad lectiva porque "hoy era un día de evaluar, de reparar, de ayudar a reparar y de, en lo sucesivo, estar al cargo de los bienes públicos o privados que han podido quedar afectados", ha destacado Prieto.

El objetivo es elaborar un informe de los colegios que indique son seguros. "Un informe --ha añadido el alcalde-- que dirá que los niños y niñas pueden volver, que los equipos de profesores pueden volver a los colegios con plenas garantías y con toda seguridad", ha incidido.

Los daños en colegios están vinculados, principalmente, a acumulaciones de agua, goteras o similares. "En la medida en que se pueda, los más urgentes van a ser reparados de forma inmediata para que mañana la jornada lectiva se pueda retomar con total normalidad", ha dicho.

En general, ha indicado: "En la gran mayoría de los colegios el comportamiento de las instalaciones ha sido óptimo, el desarrollo de la emergencia se ha sucedido bien y mañana los centros educativos abrirán todos y, en su plena mayoría, podrán funcionar con normalidad".

En esta línea, la concejala de Educación ha manifestado que para retomar las clases en todos los espacios y con la garantía de que son seguros, "hoy era necesario que los técnicos vieran las zonas más afectadas y en las que ha habido incidencias".

No obstante, ya se contaba con una primera valoración hecha por los equipos docentes y desde ayer por la tarde los equipos de limpieza estuvieron achicando agua y limpiando la parte de abajo de los centros.

"Hoy --ha añadido-- están reparando sobretodo techos y valorando desde el equipo de Urbanismo con la contrata de mantenimiento de Educación, centro por centro, que todos esos espacios, sobre todo por donde entraban goteras, ahora mismo no tienen ningún daño más allá de los provocados de forma ordinaria por el agua".

La edil ha manifestado que si hay alguna aula en la que el daño es mayor de lo que pueden solventar en un día, se cerrará ese espacio y se habilitarán otros espacios.