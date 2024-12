Garamendi aborda con los sectores afectados por la dana las necesidades urgentes

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha mantenido este lunes un encuentro, en el polígono industrial de Riba-roja del Túria (Valencia), con los representantes de los sectores más afectados por la dana.

Junto a ellos han estado el presidente de la CEV, Salvador Navarro; la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, y el alcalde de la localidad, Robert Raga, quienes han analizado conjuntamente las necesidades más acuciantes para las empresas y el territorio, según ha explicado la CEV en un comunicado.

Durante la reunión, los asistentes han manifestado una preocupación unánime por la situación de las pequeñas y medianas empresas, que continúan con labores de limpieza y evaluación de daños.

Una de las principales demandas planteadas ha sido la necesidad de que las ayudas no lleguen mayoritariamente en forma de avales, ya que muchas empresas no pueden permitirse asumir más deudas. Según la CEV, "todos" coinciden en que se necesitan más ayudas directas, las ayudas disponibles son insuficientes, dejan a afectados fuera y no están llegando con la rapidez necesaria.

Asimismo, se ha subrayado la importancia de que el Consorcio de Compensación de Seguros acelere con los peritajes. Mientras no finalicen las valoraciones de daños, resulta muy complicado tomar decisiones definitivas que permitan la recuperación de la actividad, apuntan desde los distintos sectores, ha explicado la patronal. Por otro lado, en el caso de aquellas empresas que han decidido continuar "es la burocracia la que está frenando la reactivación".

En el marco del diálogo, tanto Garamendi como el alcalde de Riba-roja han coincidido en la importancia de la colaboración público privada "más en estos momentos"; han destacado la importante labor que está realizando la administración local y las empresas y han reclamado que se aborden también con urgencia los retos estructurales para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. "Es fundamental ejecutar las infraestructuras necesarias y garantizar un mantenimiento adecuado de las existentes", han concluido.