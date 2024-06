Gecen dice que no acusó de delitos cuando denunció el "abandono" de una vaca muerta en el Prat de Cabanes-Torreblanca

Pide disculpas "si así se ha interpretado y si alguien se ha ofendido"



CASTELLÓ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El grupo ecologista Gecen ha asegurado hoy que no pretendía ofender a nadie y entiende que no acusaba a nadie de la comisión de ningún delito tipificado en el Código Penal cuando denunció a través de un comunicado la muerte de una vaca cuyo cadáver -según dijo- fue localizado "en avanzado estado de descomposición" en el Prat de Cabanes-Torreblanca, en una zona "no autorizada de pastoreo de alto valor medioambiental por la nidificación de aves protegidas", por lo que solicitó a la Generalitat que adoptara medidas al respecto.

No obstante, ha señalado que "si así se ha interpretado y alguien se ha ofendido" es que no han acertado todo lo que quisieran en la redacción y exposición, admitiendo esta crítica que toman en consideración y piden "disculpas" por ello.

Así se ha pronunciado Gecen en un comunicado como respuesta a un requerimiento del Ayuntamiento de Torreblanca remitido al grupo ecologista, en el que le pide que rectifique sus manifestaciones ante "la gravedad de las acusaciones y la falsedad de las mismas, que están provocando un inmenso daño reputacional al Ayuntamiento de Torreblanca, a la Fundación Global Nature y al ganadero", según indica el consistorio.

Manifiesta el consistorio que el Ayuntamiento, junto a Global Nature y al ganadero, han actuado "diligentemente" y tienen pruebas suficientes "que así lo acreditan", por lo que pide a Gecen que rectifique o, de lo contrario, emprenderán acciones legales "en defensa de los intereses legítimos" del Ayuntamiento.

En su comunicado, Gecen explicaba que el animal formaba parte del ganado que hace tres meses fue introducido en el parque natural como parte de un proyecto de gestión de la vegetación, de diversificación del hábitat y la biodiversidad, prevención de incendios y fomento de la ganadería extensiva, iniciativa liderada y coordinada por la Fundación Global Nature, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Torreblanca y con el ganadero propietario de las vacas.

Según Gecen, al ganadero autorizado se le concedió y habilitó una extensa parcela que quedó acotada para el pastoreo bajo su responsabilidad. Al realizarse recientemente una inspección por los responsables del parque se comprobó que, "de forma arbitraria", había sido trasladado el ganado a otra parcela "no permitida" donde estaban nidificando aves protegidas.

Al exigir los responsables del espacio natural protegido su salida de la parcela, se comprobó que faltaba una vaca, "que pudo ser localizada por los servicios del parque muerta y en avanzado estado de descomposición en un hueco fangoso cercano a una acequia", subrayó la asociación ecologista. Ello evidencia supuestamente -según Gecen- "que ni el ganadero ni los responsables del proyecto realizaron ningún seguimiento minucioso del estado del ganado durante un periodo de al menos varias semanas".

Gecen acusaba a los responsables del proyecto de "evidente caso de dejación de funciones", y denunciaba la "irrupción en zona de nidificación de aves y el manifiesto abandono animal", por lo que exigía la intervención de la Conselleria "para que esta tome las medidas necesarias y que un hecho de semejante gravedad no pueda volver a suceder", señalaron los ecologista.

Gecen ha indicado que el lenguaje utilizado en la nota de prensa y en las declaraciones en radio del portavoz de la asociación, "que es un mero transmisor de dicha información", se ejercieron y enmarcan "en el ejercicio de la libertad de expresión y critica ante los acontecimientos sucedidos en base a la información obtenida y dentro de un lenguaje periodístico y no jurídico".

"CRÍTICA A UNA GESTIÓN"

"No estamos acusando de delitos, sino que es una crítica a una gestión", ha subrayado. "La asociación, cuando procede, denuncia y acusa de delitos ante las autoridades competentes; no es el caso".

Además, la ONG ha apuntado que "nunca se ha comunicado que las vacas sufrieran ningún tipo de desnutrición. Se transmitió por parte de los pastores que las vacas eran atendidas regularmente y tratadas correctamente y que esto no se cuestionara".

Respecto al contenido de fondo de la nota, Gecen ha señalado que . la vaca murió y permaneció en el lugar durante un periodo de tiempo "demasiado prolongado pese a que el ganadero inició los trámites para la retirada del cadáver". "Criticamos la gestión sea quien sea el responsable o responsables, es muy mejorable, y esperamos que, ante hechos similares, que deseamos no sucedan, esto no se vuelva a repetir", ha añadido.

Gecen ha exigido "lugares seguros que eviten que esto pueda volver a pasar y también que las zonas de pastoreo hayan obtenido todas las autorizaciones necesarias realizándose todas las comprobaciones que se estimen oportunas para tal fin". Finalmente, pide medidas de prevención y de actuación para "evitar afecciones negativas a las especies nidificantes".