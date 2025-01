La Generalitat acusa a Polo (CHJ) de "echar balones fuera" y exige "una verdadera explicación"

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha acusado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de "echar balones fuera y negar cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de las inundaciones del pasado 29 de octubre", además de exigirle "una verdadera explicación" de lo sucedido durante la catastrófica dana que provocó más de 220 fallecidos en la provincia de Valencia.

"Ha aparecido tres meses después para no decir absolutamente nada", ha lamentado el dirigente autonómico como respuesta a las declaraciones de Polo de este miércoles. El titular de la CHJ ha rechazado las acusaciones de cargos de la Generalitat de que este organismo o él tengan responsabilidad en la tragedia: "Nosotros tenemos claro que no somos responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo".

En un comunicado, Mérida ha replicado que "los técnicos han expuesto en diferentes foros que si el Gobierno hubiera llevado a cabo las infraestructuras pendientes en los barrancos y cuencas se habría reducido el impacto de las riadas".

"Es increíble que aún se puedan permitir estos argumentos", ha sostenido, y ha defendido que lo "primordial" es que haya un cambio de actitud por parte del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

En esta línea, el secretario autonómico ha reclamado "una verdadera explicación" al presidente de la CHJ, al considerar que "tras tres meses sin tener declaraciones públicas ha tenido tiempo para pensar".

"La realidad es que el presupuesto que va a dedicar la Confederación para obras que eviten una catástrofe de estas características es cero, ya que todo lo que se va a invertir va a ser para reponer las infraestructuras anteriores", ha incidido.