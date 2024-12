La Generalitat "afina el procedimiento" para utilizar la "enorme capacidad" de Tragsa en la reconstrucción tras la dana

Gan Pampols recalca que "la principal herramienta para gestionar las necesidades de los municipios son las diputaciones"

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y Tragsa van a "afinar el procedimiento" para emplear el "músculo" que tiene la empresa pública a las diversas tareas de reconstrucción de la provincia de Valencia tras el paso de la trágica dana, que ha acabado con la vida de más de 220 personas y ha causado enormes daños materiales.

El Palau de la Generalitat ha acogido este martes una reunión en la que han participado el 'president', Carlos Mazón, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas.

Al término del encuentro, Gan Pampols ha manifestado a los medios que la reunión "ha ido muy bien, realmente muy bien". "Ha sido un punto de clarificación de cuáles son las diversas posturas; la capacidad de Tragsa es enorme, su disposición es total y lo que haremos ahora es afinar el procedimiento porque la emergencia continúa y Tragsa tiene es mucho músculo que utilizaremos. Serán tareas diferentes, en diversas áreas", ha adelantado.

"Tenemos capacidad de sobra. Tragsa es una empresa pública plenamente dedicada a poder satisfacer las necesidades de la Comunitat", ha enfatizado el vicepresidente.

En términos similares se ha pronunciado Jesús Casas, quien ha recordado que Tragsa está trabajando tanto para el Estado como para la Generalitat porque es "una empresa cien por cien pública, que pertenece a todas las administraciones".

En cuanto a los efectivos desplegados, ha cuantificado que hay en estos momentos unos 750 para la Generalitat y unos 250 para el Estado unas 250. "Fundamentalmente, la gente que está en la Generalitat está haciendo trabajo de campo, ayudando a limpiar y a resolver situaciones y quiens están trabajando para el Estado, mayoritariamente, están haciendo labor de apoyo a la gestión de ayudas, oficinas de información y cuestiones de este tipo".

"Son unas 1.000 personas y unas 300 máquinas aproximadamente. Son datos globales, no son datos del día concreto", ha precisado.

Por otra parte, a Gan Pampols se le ha peguntado por las críticas de alcaldes sobre medios "que no llegan" y demandando la creación de una figura intermedia.

Al respecto, el vicepresidente ha expuesto que "la principal herramienta para gestionar las necesidades de los municipios son las diputaciones provinciales, que son las que tienen la capacidad para acceder a todos ellos, especialmente a los más pequeños que se nutren de todas las necesidades que no son capaces de cubrir".

"MUCHÍSIMAS NECESIDADES Y POCOS CANALES DE COMUNICACIÓN"

"Esa figura existe, lo que hay es muchísimas necesidades y pocos canales de comunicación ¿Qué estamos haciendo? Mejorar la calidad de la comunicación y, sobre todo, ser mucho más preciso de tal manera que lo que ha habido no ha sido ni mala fe, ni desidia, ni nada por el estilo, sino una deficiente distribución de medios, pero no porque no existieran sino porque las prioridades iban cambiando de un sitio a otro", ha explicado.

Y ha agregado: "Al final, lo que necesita un alcalde son certezas: mañana habrá tres meses máquinas, dos bolquetes, pero pueden no estar las tres máquinas y dos bolquetes porque una ha pinchado, la otra está en mantenimiento... en fin, el día a día se lleva la planificación, lo que no significa que no haya que planificar, todo lo contrario".