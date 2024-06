Generalitat y agentes económicos y sociales crean la Mesa de automoción para trabajar en medidas correctoras y de apoyo

Mazón defiende abordar este asunto como "política de Estado" y pide una reunión al Gobierno, al que exige mecanismo RED o "equivalente"



La Generalitat y los agentes económicos y sociales han constituido este miércoles la mesa de trabajo del sector de la automoción de la Comunitat Valenciana, un órgano que trabajará en medidas correctoras y de apoyo al mismo, con el propósito de "proteger" el empleo y el parque de proveedores durante el periodo de "transición" actual, "consolidar" la región como polo de la movilidad y la innovación y salir "más reforzados". "No se trata de resistir, sino de salir reforzados", ha resumido el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

La reunión la ha presidido el jefe del Consell, acompañado por los consellers de Hacienda, Ruth Merino; de Empleo, José Antonio Rovira, y de Industria, Nuria Montes, y a la misma han asistido, entre otros, el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de AVIA, Francisco Segura, o los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Ismael Sáez y Ana García, respectivamente. También han participado en el encuentro responsables de Ford y del comité de empresa de la fábrica de Almussafes.

Mazón, quien ha aclarado que esta mesa no es "política", sino de "trabajo", ha agradecido la implicación de las distintas consellerias y entidades y ha resaltado el "compromiso" de todas ellas en el objetivo común de afrontar y "superar con creces" y con "ambición" la situación actual del sector de la automoción, al que ha augurado un "buen final".

Pese a ello, ha remarcado la necesidad de que "no se nos quede nadie durante el camino" y ha incidido en que "no se trata de resistir un periodo transitorio, sino de salir reforzados", algo que ve "posible" porque "hay talento, capacidad y apuesta". "Si eso no fuera así, no podríamos estar aquí", ha enfatizado.

El jefe del Consell ha fijado como objetivos de este organismo proteger el empleo y el sector, retener el talento durante el "proceso de transición" y "consolidar" la Comunitat como polo de la movilidad y la innovación", con el propósito final de "ganar el futuro" y salir "más reforzados". Para ello, ha apostado por medidas correctoras con el fin de "mitigar" los efectos de la "crisis coyuntural", entre ellas la reclamación al Gobierno del mecanismo RED u "otro equivalente" con "las mismas características".

LÍNEAS DE TRABAJO

Respecto a las líneas de trabajo, Mazón ha anunciado el desarrollo de un plan de empleo integral para la cualificación y recualificación del sector para "retener el talento hasta 2027" y en el que se identificarán "los sectores potenciales de destino para el empleo". Otra de las líneas de trabajo es la realización de un "diagnóstico de la situación" con los proveedores para identificar empresas afectadas, evaluación del impacto, necesidades y desarrollar un "mapa de riesgos". Todo ello, en el marco de un marco temporal "muy exigente" pero también "ambicioso".

En este punto, Mazón ha valorado la "palabra" del Gobierno de España --después de que la ministra Elma Saiz haya manifestado en València que trabajan "intensamente para poner en marcha herramientas de apoyo necesarias" para Ford Almussafes-- y ha mostrado la voluntad y el compromiso del Consell de abordar esta situación como "política de Estado", dada su "configuración propia", y no como una "reivindicación o enfrentamiento", sino "todo lo contrario".

Para ello, ha hecho un llamamiento a todas las instituciones implicadas para estar "a la altura de las circunstancias" y con el objetivo de saber lo que aportar para que la actual situación "mejore", en vistas a 2026 o 2027. "Hasta ese momento, tenemos un gran reto: reforzar el talento, no perderlo y reabsorverlo, pero nunca perder puestos de trabajo y el talento forjado a lo largo del tiempo", ha argumentado.

REUNIÓN CON EL GOBIERNO

En este aspecto, ha prometido que el Gobierno de España va a encontrar en la Generalitat "un aliado, y no otra cosa". Al mismo tiempo, ha avanzado que, una vez constituida esta mesa de la automoción, el Consell se dirigirá al Ejecutivo central para solicitarle una reunión "inminente y necesaria" con el propósito de poder "sumar voluntades". "Tenemos la capacidad, la fabricación, la experiencia y las infraestructuras", ha enumerado.

Preguntado por las cifras de ayudas e inversión, Mazón ha indicado que existe un "mapa estable y consolidado satisfactoriamente" que "viene de largo", por lo que ha apostado por "consolidar" las mismas, entendidas como "una inversión con un retorno fundamental al sector y al empleo". A partir de ahí, ha abogado por "empezar a trabajar" en la dotación y recursos del diseño de estas "nuevas políticas": "Es pronto para hablar de presupuestos, pero no tardaremos mucho".

"CAMBIO DE PARADIGMA"

Desde el sector, el presidente del Clúster de la Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), Francisco Segura, ha apostado por aprovechar "de manera exitosa" la "oportunidad muy grande" que se le plantea al sector y, para ello, ha enumerado una serie de objetivos para continuar siendo "líder", entre los que figura el fortalecimiento de la innovación, la necesaria formación, la digitalización y, "sobre todo", la financiación para afrontar los actuales "tiempos". "El ecosistema lo tenemos", ha valorado.

Además, se ha mostrado convencido de que esta "transformación tan importante" que vivirá la automoción en los próximos años supondrá un "cambio de paradigma" para la Comunitat Valenciana, por lo que ha considerado "una gran oportunidad" la creación de este órgano en el que están representados "todos los agentes" con el mismo "objetivo común".

Mientras, el director de fabricación de Ford Almussafes, Daniel Ruiz, ha valorado la "transformación sin precedentes" que afronta el sector de la automoción con las "buenas noticias" que la multinacional ha anunciado recientemente, gracias a la fabricación de hasta 300.000 unidades anuales en la planta valenciana de un nuevo vehículo que se lanzará a mediados de 2027. En este sentido, ha defendido que la compañía trabaja "muy intensamente" para "articular los mecanismos para una transición" que garantice la "continuidad" de la planta y "mitigue" a los trabajadores.

De su lado, el alcalde de Almussafes y presidente de la Asociación de Ciudades Españolas de la Automoción (ACEAC), Toni González, ha mostrado su "esperanza" por un futuro del sector que ha augurado "prometedor", para lo que ha reclamado "la implicación de todos" y la aplicación de las medidas financieras y de mantenimiento del empleo. "Tenemos que aguantar hasta 2027", ha verbalizado.

Por la parte sindical, el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha felicitado al Consell por la reunión de la mesa de la automoción, que ha asegurado que va a aportar "tranquilidad" a los trabajadores de Ford Almussafes y al "conjunto del sector". "No estamos planteando privilegios de ningún tipo, sino la transición que exige el sector con medidas de apoyo para mantener el empleo y que esta industria tenga presente y futuro", ha defendido.

En esta línea, ha destacado el "alineamiento" entre las administraciones autonómica y central, así como los agentes económicos y sociales, con el objetivo de que la automoción "tenga futuro". Además, ha mostrado su "optimismo" al considerar que esta mesa "no solo va a solucionar un problema", sino que va a constituir "una oportunidad para mejorar la productividad" y construir un sector "más fuerte" en la Comunitat Valenciana.

Mientras, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, se ha sumado a las felicitaciones por esta convocatoria y ha destacado que de la misma sale "el compromiso de los agentes sociales y económicos" para adoptar medidas "multinivel" para asegurar el mantenimiento del empleo. Al mismo tiempo, ha reclamado inversiones, así como un plan de formación para los trabajadores "en riesgo", también a los que "ya han perdido su empleo".