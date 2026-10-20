La Generalitat aprobará este martes ayudas para los afectados y pedirá al Gobierno declarar la zona catastrófica

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets (Alicante) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la aprobación este mismo martes de un paquete de ayudas para los municipios afectados por la dana Adam y ha avanzado que va a solicitar al Gobierno de España la declaración de la zona catastrófica.

Así lo ha trasladado tras mantener una reunión de coordinación con los consellers y alcaldes de los municipios afectados por la dana para evaluar la evolución de las actuaciones dirigidas a los damnificados, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado de Oliva (Valencia), una de las zonas más afectadas, y mantiene un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación y con alcaldes de municipios afectados por la dana Adam, en una visita en la que le acompaña el 'president' de la Generalitat, además de varios ministros.

El jefe del Consell ha dado a conocer que este martes por la tarde se va a celebrar un pleno del Consell extraordinario donde se aprobarán las distintas medidas de apoyo dirigidas "a paliar las consecuencias de las inundaciones".

Por otro lado, durante el encuentro con los alcaldes, Pérez Llorca ha trasladado que la Generalitat va a habilitar zonas de acopio de residuos para gestionar la limpieza de las localidades damnificadas, además de enviar personal de refuerzo, que colaborará en las labores junto a los equipos municipales y de los diferentes consorcios de residuos.

TRABAJO SEGÚN LA AFECCIÓN

En este sentido, ha explicado que se va a trabajar a "dos ritmos", en función de la afección de las diferentes localidades. Para los municipios que aún cuentan con importantes acumulaciones de agua desde la Conselleria de Emergencia se han habilitado más autobombas de bomberos forestales para baldear calles, bajos y garajes que aún están afectados.

Por otro lado, para las localidades en las que el agua ya ha sido drenada, comienza la fase de limpieza. Por ello, se ha emitido una resolución por la que se establecen las directrices para la gestión "urgente" de residuos mediante su acopio provisional en ecoparques y parcelas habilitadas.

Así, los ayuntamientos, en colaboración con los consorcios de residuos y los refuerzos de la Generalitat, acumularán los residuos en estas parcelas para gestionar la gran cantidad de residuos y enseres acumulados que se han generado, de modo que se puedan retirar "de forma ágil y eficaz" todos ellos, y que posteriormente se tratarán de forma adecuada.

Pérez Llorca ha destacado la importancia de mantener una "acción coordinada" entre todas las áreas del Gobierno valenciano para ofrecer una respuesta "eficaz y cercana" a la ciudadanía, especialmente a aquellas familias, autónomos, empresas y ayuntamientos "que requieren apoyo para superar las consecuencias del episodio meteorológico".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de seguir monitorizando la situación en los municipios damnificados para adaptar las medidas de la Generalitat "a las demandas reales de cada territorio" y asegurar que los recursos disponibles lleguen "con la máxima rapidez a quienes lo necesitan".

El 'president' ha expuesto su "compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con los ayuntamientos y con el resto de las administraciones implicadas para garantizar una respuesta integral y coordinada".