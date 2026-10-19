Se levanta el confinamiento de los ocho municipios de Valencia y se desmoviliza la UME

Una persona se apoya en la pared de su casa, que ha sido afectada por las inundaciones debido a las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España).

Una persona se apoya en la pared de su casa, que ha sido afectada por las inundaciones debido a las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha decretado el fin del confinamiento de los ocho municipios que seguían esta tarde con restricciones de movilidad por la dana Adam, ante la evolución favorable de la emergencia en las últimas horas. En concreto, hasta ahora seguían confinadas las localidades de Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva, Piles, Xàbia, Pego y Els Poblets.

Además, se ha desmovilizado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se ha rebajado la situación de emergencia, según ha anunciado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a última hora de este lunes tras la última reunión del Cecopi.

Valderrama ha explicado que se ha decidido desconfinar estos ocho municipios ante la "mejoría" de la dana durante las últimas horas, tanto a nivel meteorológico como en temporal marítimo, con olas que actualmente son de 50-60 centímetros de altura cuando previamente han llegado a alcanzar cuatro metros. Ha agradecido a los vecinos confinados el cumplimiento de las restricciones de movilidad y de la recomendación de evitar desplazamientos para dejar trabajar a los efectivos.

Según ha indicado, también se ha decidido desmovilizar la UME y se ha pasado a una situación 1 de emergencia, centrada de nuevo en las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

El conseller ha expuesto que la situación meteorológica ha mejorado "ostensiblemente" en todo el litoral de Castellón y todo el litoral de Valencia, pero ha advertido que entre las 21 horas y las tres de la madrugada hay aviso naranja en el litoral sur de Alicante. "Esto significa 40 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros por metro cuadrado aproximadamente en 12 horas", ha apuntado.

En la reunión del Cecopi se ha acordado que estén "todos los dispositivos dimensionados" por si hubiera afectación en el litoral de Alicante. Durante este martes también se mantendrá un dispositivo aéreo "por si pudiera ser necesario algún tipo de rescate".

MÁS DE 1.700 INCIDENTES

Hasta ahora, desde el inicio de la dana Adam, el 112 ha gestionado un total de 1.713 incidentes: 1.202 en la provincia de Valencia, 492 en Alicante y 19 en Castellón, según las cifras aportadas por el titular de Emergencias.

También ha señalado que actualmente no están reportando "ningún incidente de personas en los tejado o en alguna zona de riesgo". "En general ya no estamos teniendo ninguna llamada por rescates, pero en preventivo mantenemos el dispositivo aéreo y también un dispositivo de drones", ha resaltado.

Paralelamente, se mantiene en colaboración con Cruz Roja dos albergues en Xàbia y en Oliva por si es necesario alojar a personas que no hayan podido regresar a sus casas o estén en una situación de vulnerabilidad. Y este martes comenzarán los achiques en las zonas con sótanos inundados, ha concretado a preguntas de los periodistas.

LOS CAUDALES BAJAN "LENTAMENTE"

En cuanto a los caudales, Valderrama ha explicado que las confederaciones hidrográficas presentes en el Cecopi señalan que "están disminuyendo lentamente" y que ahora "el único problema está en la zona marítima, en determinados municipios donde todavía no se puede desaguar el agua al mar".

El conseller ha destacado la coordinación y colaboración "intensa" entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, unidad de Policía adscrita a la Generalitat, cuerpos de bomberos y bomberos forestales.

Todos estos efectivos, ha recordado, seguirán "apoyando a los municipios más afectados por la dana": "Esa coordinación y esa colaboración es una garantía del éxito a la hora de poder asistir a toda la ciudadanía cuando se produce un fenómeno meteorológico adverso". Por eso ha extendido su agradecimiento al Estado, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y a los consorcios provinciales de bomberos.

Por otro lado, Valderrama ha trasladado un mensaje de condolencia a los familiares de las tres víctimas mortales de esta dana, una en Sagunt y dos en Oliva, y ha agradecido la comprensión y la "paciencia" de la ciudadanía durante esta emergencia.