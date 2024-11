La Generalitat avanza en recuperar la movilidad entre l'Horta Sud y València con la apertura parcial de la CV-33

Mazón destaca que se recupera la vía "de mayor envergadura hasta ahora de todas las afectadas" de la red autonómica

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado este lunes que el ejecutivo autonómico "sigue avanzando en la recuperación de la movilidad de los valencianos con la apertura parcial de la CV-33, con la que se mejora la conectividad entre l'Horta Sud y València".

Así lo ha trasladado tras visitar las obras que ejecuta la Generalitat en la CV-33 para reparar los daños causados por la DANA, donde ha estado acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El 'president' ha visitado las obras que ejecuta la Generalitat en la CV-33 y también ha asistido a la puesta en marcha del nuevo corredor de autobús Torrent-València-Avinguda Pare Méndez 137, donde un reducido grupo de personas ha pedido su dimisión y dos de ellos le han reprochado que no se "merece el puesto" y que no tiene "vergüenza". "La gente ahogándose y tú comiendo", le ha afeado uno. Mazón se les ha acercado y ha justificado que "vino una cantidad de agua que no nos avisaron antes" al tiempo les ha trasladado su "comprensión" ante su enfado.

"ARTERIA FUNDAMENTAL"

En la visita a las obras de la CV-33, Mazón ha subrayado que, con esta actuación, "se recupera la carretera de mayor envergadura hasta ahora de todas las afectadas" de la Red de la Generalitat y que ha calificado como la "arteria fundamental para conectar Torrent y l'Horta Sud con València".

Los trabajos han consistido en reforzar los cimientos del puente a través de inyecciones de hormigón para asegurar la infraestructura. Por otro lado, se ha procedido a la limpieza de la vía, retirada de vehículos, restauración de los sistemas de seguridad y señalización y adecuación de la estructura. Esta vía se pondrá en marcha con un carril por sentido a partir del 12 de noviembre para turismos y previsiblemente a partir del día 13 para autobuses.

Mazón ha puesto en valor la labor realizada "en tiempo récord" por las empresas adjudicatarias, así como por los servicios técnicos y operativos de la Generalitat, que "han permitido poner en marcha de nuevo la conexión en tan solo diez días". El jefe del Consell ha informado que con esta actuación, ya se han habilitado 12 de las 18 carreteras de la Red de la Generalitat dañadas por la DANA y ha resaltado que se sigue trabajando "mañana, tarde y noche" en las otras 6 vías que siguen cerradas.

OBRAS DE EMERGENCIA

En total, la Generalitat ha ejecutado 12 obras de emergencia con el objetivo de reconstruir y reforzar una docena de puentes y pasarelas peatonales, así como restaurar las carreteras que sufrieron importantes daños por las inundaciones, en el marco del plan de emergencia que ha impulsado la Generalitat.

Respecto a las 18 carreteras que resultaron afectadas, ya se han recuperado 12. Entre ellas, además de la CV-33, destacan la CV-400 y la CV-407; también se están llevando a cabo obras en la CV-36, donde dos puentes ubicados en el P.K. 8,640 se han derrumbado. En el resto del trazado los trabajos de limpieza y acondicionamiento del asfalto avanzan a buen ritmo, lo que permitirá habilitar una nueva vía de entrada provisional a Torrent. En la misma localidad, en la CV-403, se están realizando intervenciones en el P.K. 4,270 para reforzar los cimientos de un puente que ha sufrido daños.

La ejecución de este conjunto de obras ha permitido ya recuperar conexiones con Torrent, Picanya, Paiporta, Alfafar, Massanassa, Catarroja o Albal. Asimismo, en la CV-390 se está solucionando un deslizamiento de tierra, en la CV-42 se está restaurando un puente en Algemesí y en la CV-50 se lleva a cabo el acondicionamiento de estructuras y pasarelas, con la reconstrucción de un puente en Cheste y el refuerzo de cimentaciones en Vilamarxant y Real. Además, se están supervisando puentes que podrían haber sufrido daños, aunque el tránsito vehicular no está afectado a corto plazo.

Por su parte, Amparo Folgado ha expresado su gratitud por el "esfuerzo en recuperar la movilidad en esta vía de importancia vital". "Estamos profundamente agradecidos por el compromiso y la dedicación de todos los que han trabajado sin descanso para restablecer esta conexión tan esencial. La CV-33 no solo es una autovía, sino el vínculo diario de muchos vecinos de Torrent con la capital y con el resto de la comarca", ha indicado.

Según el consistorio, la alcaldesa ha subrayado la importancia de recuperar "cuanto antes" las comunicaciones de Torrent con el área metropolitana de València. "La reapertura de esta autovía es crucial para nuestra vida cotidiana y para el funcionamiento normal de Torrent. Retomar el flujo de personas y mercancías es esencial para volver a la normalidad", ha incidido.