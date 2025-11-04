La Generalitat busca "reforzar" la presencia de la Comunitat en el mercado británico en el World Travel Market

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana asiste a la feria World Travel Market (WTM) de Londres, uno de los principales encuentros internacionales del sector turístico que ha abierto sus puertas este martes, con el objetivo de "reforzar su presencia" en el mercado británico a través de una estrategia "centrada en la sostenibilidad, la desestacionalización y la diversificación" de la oferta.

De este modo, en esta edición del certamen, que se celebra hasta el 6 de noviembre, la Generalitat impulsa un modelo turístico "sostenible, diverso y de calidad", con el propósito de atraer turistas británicos durante todo el año aprovechando la conectividad aérea entre el Reino Unido y la Comunitat Valenciana, y aumentar la diversificación de la demanda, "destacando la autenticidad y la experiencia turística", tal y como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha afirmado que la Generalitat acude a la feria para "reforzar el turismo urbano, cultural, rural, turismo activo y de naturaleza y la gastronomía".

Camarero ha recordado que la oferta de turismo vacacional o de sol y playa "está ya muy consolidada en el mercado británico". "Ahora centramos nuestros esfuerzos en poner en valor otros productos, siempre bajo el principio de un turismo responsable y sostenible, que genere demanda durante todo el año y beneficie a las comunidades locales", ha detallado.

En esta línea, el secretario autonómico ha subrayado que, en esta edición del certamen de la World Travel Market, el objetivo es "contar cómo se vive en la Comunitat Valenciana, cómo se comparte y cómo se disfruta la felicidad desde lo más sencillo".

De este modo, ha añadido que, bajo el lema 'Could this be hapiness?' (¿Será esto la felicidad?), "el estand de Comunitat Valenciana refleja la esencia de nuestro destino". "El objetivo es transmitir una conexión emocional con el destino a través de historias, sensaciones y vivencias reales", ha apuntado.

Turisme Comunitat Valenciana participa en la feria de Londres con un estand propio de 397 metros cuadrados de exposición, 70 metros más de superficie que en 2024, donde se muestra toda la oferta turística, con un espacio dirigido a presentaciones y zona de reuniones de negocio entre empresas, destinos y operadores.

En el estand de la Comunitat Valenciana participan un total de 36 coexpositores, entre asociaciones, ayuntamientos, empresas y entidades turísticas de la Comunitat, con una asistencia total de más de 70 profesionales.

PRINCIPALES REUNIONES DE LA PRIMERA JORNADA

El secretario autonómico de Turismo, junto con el director general de Turismo, Israel Martínez, han asistido este martes a esta primera jornada de la feria en Londres para reunirse con algunos de los principales agentes turísticos, turoperadores y medios especializados del Reino Unido, "uno de los mercados emisores más relevantes para la Comunitat Valenciana".

De entre los principales encuentros, destaca el mantenido con representantes de 'Explore Trade', compañía especializada en viajes de aventura y experiencias en grupo reducido con presencia en más de 100 países, incluyendo rutas en bicicleta por España.

Otra de las reuniones celebradas en el estand de Comunitat Valenciana ha sido con 'Wexas Travel', operador británico de viajes de lujo y a medida, que ofrece itinerarios personalizados hacia distintos destinos españoles.

De forma paralela, Turisme Comunitat Valenciana también ha mantenido un encuentro con 'Expedia', "una de las principales plataformas mundiales de distribución turística".

Además, el estand de la Comunitat Valenciana ha recibido la visita institucional de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, y del Cónsul General del Reino Unido en Madrid, Lloyd Milen, quienes han conocido de primera mano la oferta turística valenciana y las acciones promocionales previstas en el mercado británico.

Durante esta tarde, la agenda profesional de reuniones continuará con 'Wanderlust Media', revista británica especializada en turismo sostenible con más de 100.000 lectores y una reciente expansión al mercado estadounidense, con la que Turisme Comunitat Valenciana tiene previsto colaborar en su plan de medios de 2025.

Asimismo, también tendrá lugar un encuentro de trabajo con 'Bradt Guides', editorial británica de guías de viaje reconocida por su especialización en destinos singulares y fuera de los circuitos convencionales, y con 'JTA Travel Group', operador con sede en Birmingham que ofrece una gama de productos turísticos, vuelos, hoteles, cruceros, excursiones y paquetes deportivos.