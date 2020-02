La Generalitat cerró 2019 con un resultado presupuestario de -843 millones frente a los -974 millones del año anterior

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat cerró 2019 con un resultado presupuestario ajustado --antes denominado déficit de financiación del ejercicio-- de -843,1 millones, lo que supone una reducción de 131,2 millones respecto a la cifra de -974,3 millones registrada en 2018, según la liquidación del Presupuesto de la Generalitat del pasado ejercicio, elaborada por la Intervención General como paso previo a la confección de la Cuenta General, que se rendirá en los próximos meses.

Así lo ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, que ha explicado que en el pleno del Consell se ha analizado la liquidación del presupuesto, que este año aplica por primera vez el Plan General de Contabilidad vigente desde 2019 para todas las administraciones públicas.

En cuanto al resultado presupuestario no financiero negativo (la diferencia entre los capítulos I al VII de ingresos y gastos) se ha situado por debajo de los 2.500 millones, concretamente en -2.456 millones, una cifra que supone un descenso de 1.311 millones desde 2014, es decir, un 34,8% menos.

El resultado presupuestario no financiero que en 2018 fue de -1.938 millones de euros pasa a -2.456 millones como consecuencia de que el incremento de los ingresos respecto al ejercicio anterior (4,43%) ha sido inferior al aumento experimentado por los gastos en el mismo periodo (7,26%).

El aumento del gasto, según ha explicado la Generalitat, se ha centrado fundamentalmente en las partidas relacionadas con el gasto social (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales). En las operaciones de capital, las inversiones directas e indirectas de los capítulos VI y VII han registrado un aumento del 18%, al pasar de los 800 millones en 2018 a los 944,8 en 2019.

Para el Consell, esta liquidación deja patente "el problema de infrafinanciación que a lo largo de los años lleva a registrar resultados presupuestarios negativos, a pesar de gastar por debajo de la media".

Además, el Resultado presupuestario también se ha visto afectado por los 70,7 millones que ha tenido que provisionar el Consell en 2019 para hacer frente a la sentencia que obliga a la demolición de las Torres Gemelas de Benidorm, "un hecho que tiene su origen en la etapa del anterior Gobierno".

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ALCANZA EL 93,84%

El presupuesto final de la Generalitat de 2019 ascendió a 24.334,6 millones de euros y la ejecución fue de 22.834,9 millones. Asimismo, a 31 de diciembre de 2019 se habían abonado un total de 20.314,1 millones, que suponen un 89% respecto del total de las obligaciones reconocidas, 1.700 millones más que en 2018, es decir, un aumento del 9,1%.

Por su parte, el Remanente de Tesorería es de -3.139 millones, debido principalmente "a la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana", han indicado las mismas fuentes, que advierten de que "mientras no se disponga de un sistema de financiación autonómica justo que aporte a la Comunitat Valenciana los recursos que necesita, seguirá habiendo tensiones de tesorería".

La liquidación que se ha hecho pública este viernes corresponde exclusivamente al Presupuesto de la Administración de la Generalitat, es decir, no incluye organismos autónomos ni el resto de entidades del sector público. Tampoco incorpora las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y se elabora con criterios de caja presupuestaria y no en términos de contabilidad nacional (ajustes SEC), con lo que no permite conocer el déficit de la Generalitat que rige a efectos de la Ley de Estabilidad y que se remite a Europa.

SANEAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

El documento, han incidido las mismas fuentes, evidencia el proceso de saneamiento del Sector Público Instrumental iniciado por el Consell, que este año se ha materializado en una disminución de 106 millones en las aportaciones realizadas por la Generalitat a organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otras entidades de derecho público.

Mientras en 2018 el Consell inyectó a él 248,9 millones, en 2019 la aportación ha sido de 142,9 millones, lo que supone un descenso del 42%. El dato contrasta con las aportaciones al Sector Público en la anterior etapa, que alcanzaron en 2014 los 712 millones y en 2012 se llegó a la cifra de 1.838,2 millones.

Este capítulo refleja la diferencia entre el dinero que devuelven las entidades del sector público a la Generalitat por los préstamos que esta les ha concedido, y las aportaciones de capital que realiza el Consell.