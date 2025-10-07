La Generalitat concede su Alta Distinción a las comunidades autónomas por su "entrega y compromiso" tras la dana

Archivo - Imagen del barranco del Poyo, a su paso por la localidad valenciana de Paiporta, tras la dana del 29 de octubre de 2024.- Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

Camarero dice que las víctimas tendrán su "día especial" el 29 de octubre, primer aniversario del temporal y funeral de estado

La Generalitat Valenciana otorgará este año su Alta Distinción a las comunidades autónomas españolas por su "eficacia, entrega y compromiso" con las poblaciones valencianas afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año, que devastó diferentes localidades de la provincia de Valencia y causó 229 fallecidos. Además, la administración autonómica entrega su Distinción a diferentes sectores, entidades, organismos y asociaciones por la solidaridad mostrada con los valencianos que sufrieron las inundaciones ocasionadas por ese temporal.

Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, que ha indicado que con este reconocimiento se pretende "dejar constancia del agradecimiento de la sociedad valenciana a quienes, desde la proximidad y la responsabilidad institucional, hicieron frente a una situación de especial gravedad".

Camarero, que ha informado de esta decisión en la rueda de prensa que ha ofrecido tras las reuniones ordinaria y extraordinaria del gobierno valenciano celebradas esta jornada, ha comentado que este años las distinciones que otorga la Generalitat coincidiendo con el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, han sido otorgados a instituciones, entidades, asociaciones, universidades, empresas y colectivos que "participaron y mostraron su solidaridad, colaboración y acompañamiento" tras la dana con la Comunitat Valenciana "y con las miles de familias afectadas".

La vicepresidenta ha destacado la respuesta conjunta manifestada hacia los valencianos tras ese temporal y ha dicho que "constituye una de las páginas más generosas de la historia reciente" de la Comunitat Valenciana ante una "tragedia" que además de desbordar "hogares, calles y campos, también desbordó solidaridad, empatía y fraternidad".

VÍCTIMAS

Preguntada por el hecho de que no se haya concedido una distinción de la Generalitat a las víctimas de la dana, la portavoz del Consell ha afirmado que "las víctimas tienen un día especial, que será el 29 de octubre" próximo, cuando se cumplirá el primer aniversario de la catástrofe y se celebrará un funeral de estado.

"Es el día de las víctimas", ha subrayado Susana Camarero, mientras ha remarcado que las distinciones del 9 d'Octubre "son reconocimientos de las personas que han contribuido, han ayudado y han estado en la dana". "Y las víctimas, que siempre son prioritarias para este Consell, se merecen un reconocimiento especial y lo tendrán en este funeral", ha añadido.

Por otro lado, respecto a la decisión de las tres principales asociaciones de víctimas de la dana de declinar la invitación de la Generalitat para asistir a los actos del 9 d'Octubre, Camarero ha reiterado el "respeto, comprensión y cercanía" del gobierno valenciano hacia los damnificados, al tiempo que ha asegurado que hay algunas asociaciones de víctimas y afectados que han confirmado su asistencia. "Respeto máximo a las decisiones que adopten", ha zanjado.

ACTO INSTITUCIONAL

La Alta Distinción y la Distinción de la Generalitat se entregará el próximo jueves, Día de la Comunitat Valenciana, a partir de las 9.30 horas en el acto institucional que tendrá lugar en el Palau, sede del ejecutivo autonómico valenciano. La vicepresidenta ha precisado que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, será el encargado de recoger la Alta Distinción en nombre del resto de comunidades autónomas.

"Es difícil personalizar en cada una de las comunidades autónomas, pero la vecina de Aragón hizo un trabajo especial en Catarroja y simboliza la colaboración de todas las regiones que han prestado su ayuda", ha expuesto. En el acto institucional también estarán presentes representantes de otras comunidades autónomas.

La Distinción de la Generalitat se ha concedido a los sectores, entidades, organismos, colectivos y asociaciones "que con el esfuerzo colectivo y la entrega desprendida de todas las personas demostraron que en los momentos más oscuros la sociedad valenciana y española son capaces de alzarse unidas para proteger la vida, la dignidad y la esperanza". En el acto de entrega habrá representantes de todos los ámbitos reconocidos.

El decreto correspondiente a este reconocimiento "reconoce la labor de los servicios de emergencias que se situaron en la primera línea de la catástrofe": sanitarios, bomberos, policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y Fuerzas Armadas por su "profesionalidad, entrega y sacrificio.

También la labor de los profesionales y voluntarios sanitarios y "que ofrecieron cuidados, apoyo emocional y acompañamiento, demostrando que la vocación de servicio público trasciende cualquier adversidad". En este galardón se incluye también a los servicios sociales y el voluntariado ciudadano y Protección Civil, "el alma de la respuesta comunitaria", y a organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades del tercer sector y el voluntariado que "ofrecieron ayuda directa a personas y familias afectadas".

OTRAS ENTIDADES

Igualmente, la Distinción de la Generalitat se da a las entidades empresariales, organizaciones profesionales, entidades financieras, aseguradoras y fundaciones, asociaciones del sector turístico, comercial, energético, tecnológico, de la construcción, del transporte, agroalimentario y de la industria, entre otros, "que contribuyeron de forma decisiva en la atención, acogida y recuperación de las personas damnificadas mediante la aportación de todo tipo de medios y donaciones, demostrando que la solidaridad empresarial puede ser tan eficaz como imprescindible".

Además, se ha reconocido a las universidades y centros educativos que aportaron recursos humanos, materiales y científicos, y al profesorado que junto con iniciativas culturales y deportivas, colaboraron activamente en la reconstrucción comunitaria.

En este galardón está también contemplada la solidaridad del campo valenciano por la aportación de las organizaciones profesionales y cooperativas, "que se movilizaron no solo para atender sus propias pérdidas, sino también para auxiliar a vecinos y comunidades".

El reconocimiento se extiende a los institutos de medicina legal, las oficinas de atención a las víctimas, los colegios profesionales y el personal al servicio de la administración de justicia, por garantizar "asistencia jurídica, psicológica y administrativa con rapidez y humanidad".

También son distinguidos aquí la comunidad religiosa, "en toda su pluralidad, que se unió para ofrecer ayuda material, acogida, alimentos, apoyo espiritual y consuelo". En el ámbito internacional se premia la colaboración de países de todo el mundo "que prestaron recursos, fondos y acompañamiento, recordando que la solidaridad no tiene fronteras".