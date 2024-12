La Generalitat considerará los municipios afectados por la dana como "zonas de difícil cobertura" sanitaria

Gómez: "Lo que queremos es buscar un trato especial para los compañeros que están aquí, tal y como se merecen"

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha avanzado que el pleno del Consell aprobará este martes un decreto ley para considerar los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre como zonas de difícil cobertura, para que los profesionales sanitarios dispongan de "una serie de incentivos como tener más días libres por mes trabajado durante el periodo que dure" el proceso de recuperación.

En una visita el centro de salud de la avenida Rambleta de Catarroja (Valencia), una de las localidades más afectadas, ha precisado que tanto los trabajadores estables como los voluntarios que hayan acudido a estas zonas a "ayudar a sus compañeros" tendrán "una puntuación del triple bien para hacer guardias o bien para pasar consulta por la mañana".

"Lo que queremos es buscar un trato especial para los compañeros que están aquí, tal y como se merecen. Queremos buscar que se tenga la asistencia sanitaria y los medios humanos suficientes para poder atender, en tiempo y forma a los ciudadanos de Catarroja", ha expuesto.

Este decreto ley, ha especificado, estará estructurado "en dos partes: una que ha sido de duración de un mes, que es aquella que en este momento ya hay normalidad, y otra que tiene una vigencia todavía por determinar, porque en tanto en cuanto no haya una normalidad al 100% la vigencia de este decreto estará vigente estará funcionando".

Al margen de ello, Gómez ha destacado que más de un mes después de la dana "poco a poco" se va "alcanzando la normalidad sanitaria y recomponiendo los puestos sanitarios, los despachos, las instalaciones y las infraestructuras que dañó" el episodio de lluvias del pasado 29 de octubre. "Vamos avanzando, trabajando y reconstruyendo" y "todo nuestro esfuerzo se basa en volver a la normalidad", ha subrayado.

En esta línea, ha destacado que cuando visitó hace dos semanas la localidad se comprometió a que en "un plazo de 15 días habría unas nuevas instalaciones móviles para poder atender a los ciudadanos en tiempo y forma". Ahora, ha apuntado que ya se han habilitado 17 despachos de los 23 que disponía este centro "cuando funcionaba a pleno rendimiento".

Un centro que "lamentablemente estaba en un proceso de reforma desde 2017", lo que ha provocado que las infraestructuras dañadas "hayan influido en la funcionalidad del mismo, ya que se iba reformando en función de cómo se iba demoliendo". "Nos encontramos ante un plus añadido de dificultad, una dificultad que hemos resuelto coyunturalmente hoy con la puesta en marcha de este habitáculo móvil", ha señalado.

En esta instalación hay cinco consultas y un despacho que, junto con el aumento de facultativos por la tarde --cuatro facultativos en turno de guardias, más los puntos de atención continuada habilitados provisionalmente con un médico y una enfermera tanto en Massanassa como en Albal--. "Nos va haciendo que vayamos recuperando la asistencia sanitaria que se merecen los ciudadanos de Catarroja que es, como mínimo, la que tenían antes, que es la mejor", ha resaltado.

"Vamos avanzando, trabajando y reconstruyendo. Todo nuestro esfuerzo se basa en volver a la normalidad", ha subrayado Gómez, que ha rechazado "perder ni un minuto en algo que sea ajeno al trabajo de la reestructuración". "No voy a perder un minuto en nada que sea ajeno a la vuelta a la normalidad. No voy a perder un minuto, como hacen otros, en reuniones estériles que no aportan nada para el beneficio de los ciudadanos de l'Horta Sud", ha declarado.

En este sentido, ha reivindicado que la sanidad publica valenciana "desde el principio" ha estado "encima de la dana, trabajando por y para los ciudadanos de las zonas afectadas y codo con codo con nuestros compañeros".

Gómez ha precisado que se ha instalado un módulo "similar" que sirve solamente de labor administrativa en Picanya, mientras que en el resto de localidades se está "atendiendo en tiempo y forma, aunque sea parcialmente, pero vamos reestructurando". Al margen de ello, ha insistido en que la media para recuperar totalmente la normalidad en los centros sanitarios "será de aproximadamente seis meses".

Concretamente, ha apuntado que los daños causados por la dana en el centro de salud de Catarroja están valorados en alrededor de dos millones de euros, mientras que la inversión realizada para estos módulos es de 50.000 euros. "Si hicieran falta, que por ahora no, en algún otro sitio, no duden ni un segundo que los pondríamos", ha garantizado.

AFECCIONES RESPIRATORIAS

Por otro lado, preguntado por si se han detectado mayores afecciones respiratorias en localidades afectadas por la dana, Marciano Gómez ha resaltado que el sistema epidemiológico de la Comunitat Valenciana es, "si no el mejor, de los mejores de España", y "día a día" se va monitorizando la situación, pero en este momento ha precisado que no se ha experimentado "un aumento de incidencia de patología respiratoria".

No obstante, ha indicado que desde el inicio de la dana se han atendido a 117.000 pacientes en atención primaria en las zonas afectadas, con patologías comunes, politraumatismos e infecciones respiratorias "típicas de los tiempos en que estamos".

Además, ha puntualizado que hay "siete casos probables de leptospirosis, cuatro de ellos confirmados, dos dados de alta y cuatro de legionela que están también dados de alta con total normalidad". Pese a ello, ha hecho hincapié en que no se ha "detectado nada que se salga de la normalidad".

"NO QUEREMOS APRESURARNOS"

En este contexto, ha añadido que también existe una comisión mixta de la Conselleria de Sanidad con el Ministerio "que se reúne todos los días" con la participación de "muchos y buenos" expertos de la salud pública valenciana. "Nos ponemos al día para saber la incidencia epidemiológica y para aconsejarnos en las medidas que tenemos que tomar", ha destacado.

"No queremos apresurarnos ni aventurarnos, lo que queremos es ir con una marcha firme, pero sin descanso. Vamos a seguir controlando y vigilando epidemiológicamente esta zona en tanto en cuanto pensamos que ya hayamos llegado a la normalidad", ha argumentado, para seguidamente señalar que cuando se tome "la decisión de cerrar entre comillas esa estrecha vigilancia epidemiológica", será en cualquier caso "una decisión consensuada" con el Ministerio.

SALUD MENTAL

Respecto a la salud mental, ha destacado que el pasado 2 de noviembre, "a las 72 horas" de la dana, ya habían desplegados equipos en Catarroja y Albal, dos de las localidades más afectadas. "Queríamos dos cosas: la atención a los pacientes agudos y la prevención a cualquier tipo de patología que pueda existir posterior".

Al respecto, ha valorado que su departamento está "trabajando duro y mucho" en el ámbito de la salud mental. "Estamos poniendo equipos y funcionando para poder aumentar la capacidad de la atención mental", ha resaltado Gómez, que ha cifrado en 17 las unidades desplegadas. "Por ahora no hemos detectado nada, pero queremos hacer una prevención para tratar los síntomas iniciales de cualquier tipo de patología de salud mental, bien en el rango etario infanto-juvenil, importantísimo, como en el de la ancianidad", ha especificado.

Al margen de ello, preguntado por las cifras oficiales de heridos a consecuencia de la dana, Marciano Gómez ha indicado que, desde el 29 de octubre, un total de 2.641 personas de la zona han sido atendidas en urgencias hospitalarias, de las que aproximadamente el 11% han requerido ingreso. A día de hoy, ha apuntado, 14 personas permanecen hospitalizadas, "pero por patologías comunes como traumatismos, hipotermias y algún tipo de infección respiratoria, no por patologías de la dana", ha matizado.

Finalmente, ha avanzado que tiene previsto comparecer en Les Corts Valencianes la semana del 14 de enero para dar cuenta de la gestión de la dana.