La Generalitat convoca ayudas por valor de 2,5 millones para formación en materias relacionadas con el sector agrario

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha convocado ayudas por valor de 2,5 millones de euros destinadas a facilitar el acceso al conocimiento y la innovación en la comunidad agraria, a través de la formación y adquisición de competencias para actividades agroalimentarias.

Estas ayudas, que han sido publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 para el Desarrollo Rural, ha precisado la administración autonómica en un comunicado.

Esta convocatoria de ayudas, destinadas al intercambio de conocimientos y actividades de formación e información', tiene carácter plurianual 2026-2028 y están financiadas por el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) para la Comunitat Valenciana, con aportaciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 60 por ciento, la Generalitat Valenciana con un 23,76% y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un 16,24%.

Estas subvenciones tienen como objetivo modernizar la agricultura y las zonas rurales, impulsando la innovación, la digitalización y el intercambio de conocimientos. Además, buscan facilitar el acceso a la investigación, la formación y la transferencia de saberes, promoviendo su adopción por parte de las personas dedicadas a la actividad agraria.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o uniones de cooperativas agrarias de la Comunitat Valenciana y otras entidades, todas ellas sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con el sector agroalimentario y el medio rural y figuren entre sus objetivos la cualificación de profesionales del sector agroalimentario.

Estas ayudas están dirigidas a fomentar la formación en el sector agrario, ofreciendo a agricultores, ganaderos y profesionales del medio rural más oportunidades para actualizar sus conocimientos y adaptarse a los nuevos retos del campo.

Tienen por objeto apoyar la organización de cursos, jornadas y visitas técnicas centradas en aspectos clave para el futuro del sector, como la sostenibilidad, la innovación o la mejora de la competitividad de las explotaciones.

Las actividades formativas podrán abordar temas tan diversos como la adaptación al cambio climático, el uso responsable de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, la igualdad de oportunidades en el medio rural o el bienestar animal.

También se impulsarán áreas estratégicas como la bioeconomía circular, la digitalización y la producción sostenible de alimentos. Con estas actuaciones, se busca fortalecer el sector agrario valenciano y promover un modelo de desarrollo más equilibrado, innovador y respetuoso con el entorno.

El plazo para presentar las solicitudes de estas ayudas es de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.