Generalitat declara el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios para este jueves y pide precaución por el calor

Un helicóptero trabaja en el incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026, en Soneja, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Javier Escriche - Europa Press

VALÈNCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha establecido el nivel de 3 de premergencia del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para este jueves, 23 de julio, y ha pedido extremar las precauciones por peligro extremo ante las altas temperaturas previstas para la jornada.

En ese sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha activado para el jueves el aviso nivel rojo por calor en el litoral sur de Alicante y de Valencia, así como el aviso naranja en el interior sur de Castellón; en el interior norte, interior sur y litoral norte de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.

Asimismo, ha activado para la misma jornada el aviso amarillo por temperaturas máximas en el interior norte de Castellón, el aviso amarillo por tormentas en toda la provincia de Castellón y en toda la provincia de Alicante, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado también dos avisos rojos por peligro extraordinario derivado de temperaturas que pueden alcanzar los 42ºC entre las 12.00 y las 19.59 horas en el litoral sur de Valencia y de Alicante de la misma jornada del jueves 23 de julio.

La Aemet también ha activado avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas y tormentas en el resto de zonas de la Comunitat, salvo el litoral de Castellón.

De igual modo, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha emitido una nota informativa en la que se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita los próximos días el CCE, con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

La nota informativa incluye también el enlace a la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos y los consejos a la población sobre olas de calor disponibles en X @GVA112 y la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Recuerda también que, en caso de producirse incidencias importantes en algún municipio, deberá informar al CCE por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana.

NIVEL 3 DE PREEMERGENCIA

La declaración del nivel 3 de preemergencia ha sido adoptada mediante una resolución conjunta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio y su entrada en vigor conlleva una serie de restricciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de toda la Comunitat Valenciana.

Así, conlleva la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

Establece además la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

Asimismo, con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria, se añaden una serie de restricciones adicionales, como la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales de la Serra d'Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Hoces del Cabriel, Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó, Serra Gelada, Marjal Pego-Oliva, Penyal d'Ifac y la zona forestal del parque natural de l'Albufera.

Se exceptúa de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

De igual manera, se establece la prohibición de cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales, no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

PELIGRO EXTRAORDINARIO Y MÁXIMA PRUDENCIA

La instrucción emitida por la Generalitat pretende alertar del peligro extraordinario derivado de las temperaturas extremas y reforzar la concienciación individual y la responsabilidad colectiva.

En consecuencia, hace un llamamiento a la sociedad en general pidiendo máxima prudencia a la ciudadanía, tanto a la hora de acceder al ámbito forestal y las zonas de interfaz agrícola-forestal y urbano-forestal, y efectúa también recomendaciones a la población para la situación de ola de calor.

Se aconseja tener especial cuidado con menores, personas mayores, enfermos y personas vulnerables, mantener la casa fresca y ventilada, evitar la exposición directa al sol (sobre todo entre las 12.00 y las 16.00 horas), utilizar protección solar, así como realizar comidas ligeras y beber mucha agua, vestir con ropa de colores claros y que cubra la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza, y no dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado. En caso de necesidad, se recomienda llamar al 1·1·2.