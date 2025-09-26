La Generalitat defiende la acción de la teleasistencia en la dana y recalca que "no es un servicio de alertas"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Dependencia y de las Personas Mayores de la Generalitat, Beatriz Simón, ha defendido la actuación de la empresa que gestiona la teleasistencia a personas dependientes en la dana del 29 de octubre de 2024 --"dieron todo lo que pudieron de sí para ayudar a esas personas que ya estaban en una situación dramática"-- y ha recalcado que este es un servicio "de asistencia" y "no de alertas masivas ni meteorológicas".

Así lo ha aseverado Simón a preguntas de los medios sobre una respuesta parlamentaria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat al grupo socialista en Les Corts en la que informa de que un total de 37 usuarios del servicio de teleasistencia a personas dependientes fallecieron el 29 de octubre de 2024, el día de la trágica dana que arrasó parte de la provincia de Valencia.

Al respecto, Simón --que deslizado que el hecho de que salga ahora esta contestación que se dio hace días pueda ser una "cortina de humo" ante la "impotencia" del PSPV por "perder" el Debate de Política General-- ha subrayado que no va a "permitir que se siembre ninguna duda sobre el servicio de teleasistencia, que está funcionando perfectamente y que la empresa que lo lleva además en esa zona en concreto, Atenzia, es absolutamente solvente y muy prestigiada a nivel nacional". "Aquí no estamos hablando de un fallo como las pulseras" antimaltrato, ha apostillado.

La directora general ha enfatizado que "esto es un servicio asistencial y no de emergencias y desconocer esto es no saber cómo funciona cada uno de los servicios de la Conselleria de Bienestar Social". "Porque sería mucho peor --ha indicado-- si pensamos que sí lo conocen y que lo que están haciendo es intentar sembrar una duda malintencionada".

Cuando se le ha cuestionado si entre las competencias del servicio no se encuentra avisar de una emergencia como la barrancada, Simón lo ha negado porque, ha reiterado, es "un servicio asistencial y no es un servicio de emergencias".

"Es más, --ha continuado-- sería irresponsable por nuestra parte dar unos avisos o una manera de proceder, porque nosotros no somos profesionales de esto. Los que saben cómo hay que proceder son los que llevan las emergencias. La población tiene que ser alertada por otros medios, la población en general, y los dependientes no dejan de ser población general y, como tal, se les avisa por los medios que se tiene que avisar".

"SERÍA UN CAOS"

En la misma línea, ha hecho notar que "cada uno tiene unas competencias en esto" y desde Servicios Sociales no pueden "invadir las competencias de otros porque sería un caos". "Para eso están protocolizadas las emergencias", ha repetido.

Ha apuntado que, "otra cosa es que aquellos usuarios de la asistencia que está previsto que ese día reciban llamadas, para recordatorio de medicación o para otras cuestiones, o aquellos usuarios que llamen al servicio, sean informados de que hay unas condiciones climatológicas ante las que tienen que tener precaución". "Pero simplemente es algo informativo y no hay alertas masivas, no es un servicio de alertas masivas, no sirve para esto".

Y ha resaltado que la alerta climatológica "le corresponde a Aemet". "Nosotros no tenemos esa responsabilidad, es un servicio asistencial y en el momento que ya ha pasado se le presta absoluta asistencia a las personas, se duplicó, además muy por encima".

Por ello, ha agradecido a la empresa "porque muy por encima de lo que les era exigible hicieron un refuerzo tanto de personal como de llamadas: estuvieron 24 horas, dieron todo lo que pudieron de sí para ayudar a esas personas que ya estaban en una situación dramática".

Ha relatado que hubo coordinación, con otros departamentos como el de Sanidad, para que los usuarios pudieran disponer de oxígeno o medicación, además de llevar comida a través de los equipos móviles de teleasistencia a quienes podían estar solos. "Pero eso es asistencia, esa es la competencia de la teleasistencia, no es un servicio de alertas", ha vuelto a incidir.

Respecto a las 37 personas usuarias fallecidas, ha comentado que

"pueden parecer muchas, y lamentamos, aunque hubiera sido simplemente una, porque, lógicamente, no puede ser de otra forma", pero ha recordado que el servicio de teleasistencia "se presta a 87.000 personas en la Comunitat Valenciana, concretamente, en la zona dana, más de 17.500 y más del 50% de las víctimas (totales) eran personas mayores de 70 años".

"Nadie sabía lo que iba a pasar, no nos correspondía a nosotros. Nosotros trabajamos con la información que tenemos y la información que tenemos en ese momento, que es la que da Aemet. Había una alerta roja, y cuando hay una alerta roja y le corresponde a quien le corresponde avisar y le corresponde a quien le corresponde la emergencia y para eso está Aemet, la Confederación (Hidrográfica del Júcar), los cecopales de los ayuntamientos...", ha enumerado.

A la pregunta de si cree que fallaron los avisos de los servicios de emergencia, ha contestado que ella no puede juzgar eso y se ha mantenido en que en Servicios Sociales trabajaron con la información que tenían, "que teníamos era la que era".

"NO SE PUEDEN CONFUNDIR LAS COMPETENCIAS"

Finalmente, ha reiterado el mensaje de que "no se pueden confundir las competencias". "Las competencias las tiene quien las tiene y sería irresponsable por nuestra parte asumir unas competencias que no nos corresponden. ¿En qué momento mando una alerta? Porque la directora general se levanta una mañana y dice, 'uy, va a caer la mundial, vamos a mandar una alerta'. Pues no, no, no me corresponde a mí. Ni me correspondía entonces, ni nos corresponde en el futuro", ha zanjado.