La Generalitat destina más de 51 millones de euros para recuperar las explotaciones agrícolas y ganaderas tras la dana

AVA-ASAJA advierte de que la situación es "gravísima" y la Unió ve "insuficientes" las ayudas: "Es muy necesario arreglar todo"

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que la Generalitat ha destinado más de 51 millones de euros para recuperar las explotaciones agrícolas y ganaderas tras la dana del pasado 29 de octubre de forma "ágil" y ya en ejecución. "El campo no puede esperar más", ha recalcado, al tiempo que ha reivindicado que la Administración autonómica, "con mucho menos presupuesto" que el Gobierno de España, "está reaccionando, pagando, ejecutando y poniendo en marcha rebajas fiscales".

De esta manera lo ha señalado tras la reunión de la mesa de la Agricultura, compuesta por Generalitat, Diputació de València y el sector, para abordar la reconstrucción del campo dañado, en la que se ha realizado un balance de las actuaciones acometidas hasta el momento y se han abordado "los próximos retos".

El jefe del Consell ha destacado la interlocución de la Generalitat con el sector primario valenciano "desde el primer día y en plena coordinación" para atender sus necesidades y los daños ocasionados tras las inundaciones, al tiempo que ha subrayado "la urgencia de recoger las cosechas y de poder regar de los agricultores".

En este sentido, ha informado de la necesidad del sector agrario atendida con el fin de poder acceder a sus cosechas para recogerlas, para lo que la Generalitat ha destinado 20 millones de euros de manera extraordinaria con actuaciones en más de 81 caminos rurales en 22 municipios, "por encima del presupuesto, sin ninguna ayuda directa por parte del Gobierno de España y todo a cargo de déficit y deuda que habrá que pagar después".

Del mismo modo, ha mencionado el decreto de ayudas directas y "sin burocracia" de 20 millones de euros para la reparación de las infraestructuras de regadío, para poder regar de las que se benefician 200 comunidades con ayudas que rondarán los 100.000 euros por comunidad de regantes. "Simplemente con el certificado del secretario de la Comunidad de Regantes se libran los fondos de los gastos ya realizados desde el día 29 de octubre", ha apuntado.

Igualmente, ha mencionado el adelanto en el pago de tres millones de euros de las ayudas de la PAC para los arroceros afectados por la riada, entre otras acciones. Además, ha hecho hincapié en que el sector primario valenciano "se está beneficiando de otras ayudas puestas en marcha por la Generalitat como las ayudas a los autónomos, además de las rebajas fiscales que permitirán un ahorro de 35 millones de impuestos a los afectados por las riadas".

NUEVAS REIVINDICACIONES AL GOBIERNO

Al margen de ello, Mazón ha elevado nuevas reivindicaciones al Gobierno de España: "De los más de 400 millones de euros anunciado por el Ministerio de Agricultura, todavía no se ha puesto en marcha nada". Así, ha denunciado que el Real Decreto 6/24 "no aclara nada" y está generando "más confusión, dilación y retrasos".

Ante esta situación, ha instado al Ejecutivo central a sumarse a la mesa del Agricultura para coordinar sus medidas con el propósito de que "no haya solapamientos" y a "aclarar las dudas" que ha generado este decreto al sector primario valenciano, además de exigir que ejecute las obras pendientes, "en coordinación con el resto de las administraciones".

Del mismo modo, ha subrayado la urgencia de incluir en las ayudas del Gobierno a municipios como Carcaixent, Castelló, Castielfabib, Chulilla, l'Ènova, Manuel, Millares, La Pobla Llarga, Rafelguarf, Senyera y Tous. "Son municipios muy afectados que están esperando esa ampliación y que sí están contemplados en los decretos de la Generalitat para recibir las ayudas", ha recalcado.

En la reunión de la Mesa de la Agricultura han participado, además, del 'president', el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; el de Agricultura, Miguel Barrachina; el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó; el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado; el secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arlandis, y la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, entre otras autoridades.

Mompó ha anunciado que la Diputación evaluará los daños para disponer de fichas detalladas de las zonas afectadas y analizar "los problemas que habrá que resolver cuando empiecen los trabajos". Así, se actuará "de urgencia" y se contratará a peritos para tener "información detallada".

"HAY MUCHO POR RETIRAR"

Desde AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado ha instado tanto al Gobierno de España como a la Generalitat y al resto de administraciones a "mojarse" porque, según ha advertido, la situación en el campo es "gravísima". "Hay mucho por retirar, hay mucho para reconstruir de instalaciones de riego, cultivo y caminos, y desde una mesa hablando, programando y priorizando podemos recuperar con la máxima brevedad la situación de normalidad", ha señalado.

Aguado ha urgido a restablecer la comunicación con las explotaciones para poder recuperar las estructuras agrarias, para lo que ha reclamado la implicación de las distintas administraciones. En este sentido, ha valorado las ayudas "esenciales" de la Generalitat para los agricultores afectados y ha emplazado a la Administración autonómica a "ponerse en contacto" con el Ministerio de Agricultura para "priorizar cómo se tiene que actuar".

"Las cosas ya aprietan mucho. Hay que recuperar las tierras, muchas de ellas están en parques naturales que tienen también sus exigencias medioambientales", ha señalado Aguado, que ha insistido en la necesidad de atender las reivindicaciones del sector porque "hay campos que ya tienen que regarse y que tienen que empezar a prepararse para las próximas cosechas".

"Hay campos de frutales que en 20 días estarán floreciendo y que tienen mucha basura, muchos residuos y tienen que recuperarse para poder atenderse", ha expuesto, por lo que ha instado a "ponerse a trabajar". Para ello, ha pedido que "colabor mutuamente para que el dinero se gaste bien". "Aquí no se puede hablar solamente de colores políticos, sino de responsabilidades y de ayudas ante esta catástrofe que supera todas las previsiones", ha señalado.

"Si el día 28 de octubre me hubieran dicho que podían caer más de mil litros por metro cuadrado en Turís, donde hay más de 20 millones solo en motores de riego e infinidad de daños en infraestructuras, no me lo hubiera creído. Hubiera dicho que está soñando quien me lo hubiera dicho", ha sostenido, para seguidamente admitir que se equivocó.

"Han caído más de mil litros en muchas zonas, hasta 200 casi en una hora, y eso es una auténtica salvajada, es muy difícil de preveer, salvo que haya construidas una serie de infraestructuras que puedan minimizar esas lluvias torrenciales extraordinarias", ha expuesto Cristóbal Aguado.

Ante esta situación, ha llamado a "no vivir del enfrentamiento" y ha apostado por "levantar la cabeza". "Sabemos que tenemos muchos fallecidos que, por desgracia, no podemos solucionar el tema de devolverles la vida, pero sí podemos un gran homenaje haciendo las infraestructuras necesarias y a los agricultores, recuperando las infraestructuras, tomando las decisiones oportunas, no discriminando a nadie y pagando rápidamente".

"ES MUY NECESARIO ARREGLAR TODO"

Por su parte, el secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, ha advertido de que todavía hay "mucha" infraestructura agraria dañada en el campo, situación que "impide el desarrollo normal del día a día", mientras que en otros casos todavía ni siquiera se puede acceder a algunas explotaciones. Por ello, ha urgido a terminar estas obras de restauración. "Es muy necesario arreglar todo", ha afirmado.

Además, ha avisado de que los daños "irán creciendo", ha considerado que las ayudas de las distintas administraciones son "insuficientes" y ha alertado de las "incongruencias" de algunas ayudas como las de autónomos, en las que municipios afectados por la dana "se han quedado fuera".