La Generalitat extenderá las ayudas de la Vall d'Uixó a los afectados por los últimos incendios en Castellón

El 'president' Pérez Llorca en una visita al PMA del incendio de la Vall d'Uixò - GVA

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo valenciano extenderá a los afectados por los incendios de Tírig, Catí, Culla, Salzadella, Sierra Engarcerán y Albocàsser la línea de ayudas urgentes dirigidas a paliar los daños producidos en vivienda y empleo por el incendio forestal de la Vall d'Uixó.

Pérez Llorca ha avanzado que en el próximo pleno del Consell se aprobará esta medida "con el fin de hacer frente a las consecuencias derivadas de los últimos incendios producidos en la provincia de Castellón que afectaron a diversos municipios", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha recordado que los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó ya pueden solicitar, desde el pasado 10 de agosto, las ayudas urgentes en materia de vivienda y hogar, vehículos y autónomos.

Las ayudas ya aprobadas por el Consell por el incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó contemplan una línea de apoyo dirigida a las personas físicas de los municipios afectados por el incendio para atender los daños materiales sufridos en las viviendas y sufragar los costes del alquiler por realojo, enseres y bienes de primera necesidad, además de pérdida o daños en vehículos.

Además, se incluye una segunda línea presupuestaria orientada a favorecer la reactivación económica mediante ayudas destinadas a personas trabajadoras autónomas afectadas por el fuego y al comercio minorista.

Al respecto, el 'president' ha destacado la "sensibilidad" de la Generalitat ante la situación que están atravesando las personas afectadas y ha señalado que "cuando se produce una situación extraordinaria como esta, las administraciones tenemos que estar al lado de las vecinas y vecinos afectados y dar una respuesta rápida que les permita recuperar cuanto antes su actividad y normalidad".

En este sentido, Pérez Llorca ha subrayado que las personas autónomas "son una parte fundamental de nuestro tejido productivo y, en muchos casos, detrás de cada pequeño negocio hay un proyecto de vida y muchas familias", por lo que ha considerado "prioritario" que la Generalitat articule medidas que contribuyan a paliar las consecuencias económicas del incendio y faciliten la vuelta de los vecinos y vecinas a sus viviendas principales o, en su defecto, el realojo cuando la vivienda habitual haya quedado destruida, dañada o temporalmente inhabitable.

"RAPIDEZ Y SENSIBILIDAD"

"Hemos querido actuar con rapidez y sensibilidad, poniendo en marcha estas ayudas para que las personas afectadas puedan contar con el apoyo de la Generalitat en un momento especialmente complicado", ha señalado el jefe del Consell.

Estas ayudas tienen como propósito hacer frente a las necesidades más inmediatas de las personas afectadas por el incendio, así como contribuir a paliar las consecuencias económicas que haya ocasionado en la actividad de las personas trabajadoras autónomas afectadas, la recuperación de su actividad económica y atender las necesidades habitacionales cuando la vivienda habitual haya quedado destruida, dañada o temporalmente inhabitable.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, la documentación necesaria y el resto de las condiciones de la convocatoria y presentar la solicitud de forma telemática a través del siguiente enlace: https://labora.gva.es/es/busque-ajudes-subvencions/ajudes-fo...

Asimismo, esta convocatoria ya publicada referente a la línea de ayudas por el incendio de La Vall d'Uixó establece la relación de municipios que resultan incluidos en el ámbito territorial de estas ayudas, entre los que figuran, además, Betxí, Onda, la Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules y Chóvar como municipios con afección material directa por superficie quemada. Además de Sueras, Almedíjar, Azuébar, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar y Fuentes de Ayódar por medidas de confinamiento o evacuación de la población.

En materia de vivienda, los beneficiarios percibirán un máximo de 20.000 euros en caso de destrucción total de la vivienda habitual; 15.000 euros por daños estructurales; 6.000 euros por daños no estructurales y 3.000 euros en caso de pérdida de enseres y bienes de primera necesidad.

En el caso de las ayudas al alquiler por realojo de vivienda, se subvencionará el gasto correspondiente al pago del contrato de alquiler suscrito como consecuencia de la destrucción o la inhabitabilidad temporal de la vivienda, por importe máximo de 800 euros al mes durante 14 mensualidades.

Si los daños se han producido en una segunda residencia o vivienda no habitual, los beneficiarios percibirán un máximo de 10.000 euros por la destrucción de la vivienda; 7.500 euros por presentar daños estructurales; 3.000 euros en caso de daños no estructurales y 1.500 euros por persona beneficiaria en caso de pérdida de enseres y bienes de primera necesidad. De acuerdo con la convocatoria, los beneficiarios recibirán ayudas por importe de 1.000 euros por persona trabajadora autónoma o comercio minorista afectado.

La convocatoria forma parte de las medidas impulsadas por la Generalitat para atender las consecuencias económicas y sociales derivadas del incendio forestal y apoyar a las personas y actividades económicas afectadas.

El 'president' ha insistido en que "la prioridad en estos momentos es facilitar una alternativa para quienes se han visto obligados a abandonar su casa o han visto dañada su actividad laboral puedan recuperar cuanto antes la normalidad" y ha incidido en que la Generalitat seguirá trabajando para ofrecer una respuesta "ágil, cercana y adaptada a las necesidades de todas las personas afectadas".