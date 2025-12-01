La Generalitat finaliza la gestión de residuos de la dana en Alfafar tras cerrar el punto de escombros de reconstrucción

Punto vacío en Alfafar - GVA

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha clausurado el punto de transferencia de escombros de Alfafar (Valencia) tras gestionar la retirada de más de 1.000 toneladas, en el marco del plan especial puesto en marcha por el Consell para tratar los escombros generados por las obras de reconstrucción acometidas en los municipios afectados por las inundaciones de octubre del pasado año.

De esta forma, finaliza en este municipio la gestión extraordinaria de residuos derivados de las riadas del 29 de octubre y se recupera el servicio ordinario, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, junto al alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara, ha estado presente en la clausura de este centro, en cuya actividad la Generalitat ha invertido más de 250.000 euros.

Esta actuación, se enmarca en el dispositivo especial puesto en marcha por la Generalitat para ayudar a cerca de una veintena de ayuntamientos en la retirada de residuos generados por las obras de reconstrucción

Durante los últimos meses se habían acumulado en este punto residuos derivados de reformas y el proceso de reconstrucción. Previamente en Alfafar también se gestionó otro gran punto en el campo de fútbol que sirvió para tratar los residuos generados por las riadas que se acumularon en las calles durante las primeras semanas.

"Aunque la gestión de residuos corresponde a los municipios, desde el Consell decidimos prestar asistencia a las administraciones locales en este tema, ya que muchos ayuntamientos no podían asumir por sí mismos el coste que suponen las tareas de limpieza y retirada de todos los escombros surgidos del proceso de reconstrucción tras las riadas", ha explicado vicepresidente segundo.

Además de Alfafar, en el plan de choque de la Generalitat participan Albal, Aldaia, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L'Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera. Para la financiación de este dispositivo especial de retirada de escombros, la Vicepresidencia segunda está invirtiendo entre 30 y 40 millones de euros.

Esta cantidad se suma a los 224 millones de euros que ya ha destinado la Generalitat para retirar más de un millón de toneladas de residuos en las áreas más afectadas. "Estas medidas refuerzan el compromiso de la Generalitat con las poblaciones afectadas y consolidan la colaboración entre diferentes administraciones para afrontar de manera conjunta los retos derivados de las riadas", ha indicado.

"RESTAURAR LA NORMALIDAD"

Martínez Mus ha puesto en valor estas actuaciones que han permitido "restaurar la normalidad en las localidades afectadas". Asimismo, el vicepresidente segundo ha destacado que la gestión de residuos "representa la mayor inversión de la Generalitat en el marco del proceso de reconstrucción".

Estas medidas se enmarcan en el conjunto de actuaciones del Plan Endavant, que también contempla en sus objetivos otras actuaciones en Alfafar por un importe global superior a los 60 millones, en su mayoría ayudas directas destinadas a la población del municipio.

En materia de infraestructuras se han llevado a cabo actuaciones sobre la CV-4126, una vía de titularidad municipal que resultó dañada durante el proceso de retirada de residuos que se llevó a cabo en la postemergencia y a cuya reparación se han destinado 500.000 euros. El Plan Endavant también contempla otras actuaciones en materia Educativa y sanitaria para este municipio.

"Gracias a esta colaboración está funcionando la cogobernanza, imprescindible para avanzar en las labores de reconstrucción", ha afirmado el alcalde, quien ha subrayado que Alfafar ha dado un paso importante para recuperar la normalidad y seguir ayudando a nuestras familias y comercios afectados.