La Generalitat habilita 25 autobuses para la línea Torrent-Avinguda sustitutivos de Metrovalencia

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha habilitado 25 autobuses para la línea Torrent-València que parten desde la estación de Metrovalencia de Torrent Avinguda, con una frecuencia de paso cada cinco minutos en horario de 6.00 a 22.00 horas y paradas en cuatro puntos de la capital del Turia.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que "miles de personas van recuperando la movilidad" tanto con la restauración de las carreteras como con el servicio de autobús sustitutivo a Metrovalencia, cerrado por los daños causados por las inundaciones a raíz de la DANA del 29 de octubre.

Mazón, que ha estado acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha asistido a la puesta en marcha del nuevo corredor de autobús de Torrent donde un reducido grupo de personas ha pedido su dimisión y dos de ellos le han reprochado que no se "merece el puesto" y que no tiene "vergüenza". "La gente ahogándose y tú comiendo", le ha afeado uno. Mazón se les ha acercado y ha justificado que "vino una cantidad de agua que no nos avisaron antes" al tiempo les ha trasladado su "comprensión" ante su enfado.

Además de estos 25 autobuses, cuatro nuevas líneas de la ATMV arrancan este lunes para conectar València con Paterna, Llíria, l'Eliana y Torrent y reforzar el plan de movilidad del Consell, que ya alcanza 19 nuevas lanzaderas.

La puesta en marcha de estas nuevas cuatro líneas de autobuses ha sido posible gracias al suministro de 40 autobuses de la Comunidad de Madrid y otros vehículos por parte de diferentes empresas de transporte para suplir la falta de servicio de Metrovalencia.

Mazón ha reiterado su agradecimiento a "las comunidades autónomas que están cediendo autobuses interurbanos". Con este refuerzo, "no solamente podemos ofrecer la alternativa a los usuarios de Metrovalencia que han sufrido la paralización del servicio", sino también a los usuarios de Cercanías de poblaciones como Aldaia, Chiva, o Gandia.

El servicio sustitutivo de Metrovalencia ha movilizado ya 70 nuevos autobuses para facilitar la movilidad de miles de valencianos que han quedado sin servicio de transporte público por las inundaciones.

Estas líneas de autobús se complementan con la red habitual de Metrobús y las cuatro de tranvía recuperadas el sábado pasado y que permiten transportar a 50.000 viajeros diarios.

RED FGV

La previsión de la Generalitat es que la mayor parte de la red de Metrovalencia esté operativa en el plazo de un mes, exceptuando la zona sur de la L1, L2 y L7.

La Generalitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ha adjudicado ya tres contratos por vía de emergencia por valor de 13,3 millones de euros, IVA incluido, para paliar los daños ocasionados por la DANA en la sede de València Sud y en el conjunto de la red de Metrovalencia.

Desde hace días, se están ejecutando trabajos de limpieza, retirada de residuos y restitución del vallado del tramo Sant Isidre-Torrent, así como y el tramo que une Sant Isidre y Castelló, con "cuantiosos daños" en instalaciones e infraestructuras de poblaciones como Paiporta y Picanya y el conjunto de instalaciones de València Sud.

Además, FGV ha adjudicado, también por vía de emergencia, otros dos contratos, uno para las obras de rehabilitación de superestructura de vía y electrificación en diferentes zonas del tramo comprendido entre la salida de València Sud y Castelló, por un importe de 11.624.446,43 euros, IVA incluido, y otro para las obras de restauración del telemando de Instalaciones Fijas, SS/EE y megafonía en la red de metro, por valor de 918.119,30 euros, también IVA incluido.

PUESTO DE MANDO ALTERNATIVO

Asimismo, ante los daños sufridos en València Sud ya se trabaja en el acondicionamiento de un Puesto de Mando alternativo para las líneas de metro. El conjunto de la red de Metrovalencia tuvo que ser interrumpida al quedar inoperativo este Puesto de Mando. La primera fase para su restauración ya se ha completado con la puesta en marcha del tranvía y las líneas de autobús sustitutorias y ahora se trabaja en el acondicionamiento de Puesto de Mando Alternativo para restaurar la mayor parte de la red de metro en el plazo de un mes.