La Generalitat hará un recuento de personas en situación de sin hogar en 12 municipios afectados por la dana

Archivo - Una calle del barrio de la Fuente, a un mes del paso de la DANA por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia, Comunidad Valenciana (España). La DANA ha dejado un total de 222 víctimas mortales y cuatro desaparecidos. Además, arras - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat realizará el próximo jueves 27, a las 20 horas, el segundo recuento simultáneo de personas en situación de sinhogarismo en la Comunitat Valenciana, un operativo para conocer con precisión la realidad y las dinámicas que rodean esta realidad en los 12 municipios participantes, todos ellos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El recuento se desarrollará en 12 localidades de la provincia de Valencia: Catarroja, Manises, Torrent, Sedaví, Massanassa, Aldaia, Albal, Xirivella, Alaquàs, Alzira, Alfafar y Utiel.

Todos estos municipios participan de manera voluntaria y comparten un elemento común: haber sido afectadas por la dana, lo que permitirá analizar cómo interactúan los desastres naturales con la exclusión social y las nuevas vulnerabilidades emergentes, explica la administración autonómica.

El recuento se enmarca en la primera Estrategia Valenciana de Lucha contra el Sinhogarismo, cuya aprobación está prevista en los próximos meses. Se pretende ofrecer un mapa riguroso y actualizado que permitirá ajustar la futura estrategia con criterios basados en la evidencia.

La realización de este recuento llega apenas una semana y media después de la publicación de la primera convocatoria autonómica de subvenciones específicas para intervenir en el ámbito del sinhogarismo, lo que refuerza "un nuevo enfoque integral y coordinado impulsado por la Generalitat". Ambas iniciativas avanzan hacia "un modelo que prioriza derechos, prevención y atención personalizada".

Según el director general de Inclusión, Pedro Carceller, la Generalitat ha asumido "íntegramente" la organización del recuento después de que el Ministerio anunciara el pasado verano que no lideraría la iniciativa estatal "comprometida previamente". "Ante esta ausencia, la Generalitat ha reaccionado con agilidad y responsabilidad, garantizando que los municipios no quedaran sin un instrumento de análisis fundamental", sostiene.

TRABAJO COORDINADO CON EL TERCER SECTOR

En pocas semanas se ha diseñado y desplegado un dispositivo tecnológico propio, adaptado al contexto valenciano, que incluye herramientas digitales y protocolos homogéneos para todos los municipios. El operativo se articula mediante un trabajo coordinado entre servicios sociales municipales, entidades del Tercer Sector, universidades y voluntariado, lo que "asegura un proceso riguroso, seguro y respetuoso con las personas en situación de sinhogarismo".

Como parte de la preparación se ha impartido la formación específica a 250 voluntarios y profesionales que participarán en el recuento en sesiones informativas que han permitido unificar criterios, explicar los protocolos y la aplicación digital y asegurar una intervención coordinada durante toda la jornada del 27 de noviembre.

Desde la Generalitat aseguran que este segundo recuento supone "un paso fundamental para diseñar respuestas públicas más eficaces", ya que "permitirá mejorar la planificación de recursos, servicios y acciones tanto a nivel municipal como autonómico, con el propósito de reducir el sinhogarismo e impulsar una atención centrada en derechos"