La Generalitat impulsa la difusión de la obra de Maria Beneyto con un poemario inedito y una edición especial

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, con motivo de la celebración del Año Maria Beneyto 2025, promueve dos actuaciones editoriales con el objetivo de "difundir y preservar la obra de una de las voces más significativas de la poesía valenciana del siglo XX".

Por un lado, edita un poemario inédito de Maria Beneyto titulado 'El que resta d'un clam perdut. 37 poemes inèdits', a cargo del profesor y escritor Josep Ballester. La obra, que reúne textos inéditos de la autora, ha sido publicada por Edicions Bromera en una tirada de 1.500 ejemplares.

Esta edición especial permite recuperar una voz poética reconocida por su compromiso literario y humano, y contribuir a la difusión de su obra entre nuevas generaciones de lectores. Los ejemplares serán distribuidos en bibliotecas, centros educativos y espacios culturales de la Comunitat Valenciana, subraya la administración autonómica en un comunicado.

Asimismo, la Dirección General de Cultura ha adquirido una edición especial de la Poesía completa de Maria Beneyto, publicada por Editorial Renacimiento, con una tirada de 1.000 ejemplares.

Esta edición revisada y aumentada con traducción al castellano, recopila la totalidad de la producción poética de la autora y constituye un volumen de referencia para el conocimiento de su obra.

La iniciativa responde "al compromiso de la Generalitat con la promoción del patrimonio literario valenciano y la difusión de la creación escrita en lengua propia, acercando la obra de Maria Beneyto a nuevos públicos y reforzando su presencia en las bibliotecas públicas del territorio", inciden.