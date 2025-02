La Generalitat llama a participar a 570.000 familias en la consulta de la lengua base: "Es un paso de gigante"

Educación estudiará "caso por caso" la creación de grupos a la luz de los resultados de la votación

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat lanza una campaña para dar "máxima difusión" a la consulta en la que los padres y madres podrán elegir si quieren que valenciano o castellano sea la lengua base en la enseñanza de sus hijos. "Hacemos un llamamiento a la participación. Es un paso de gigante en el camino para que las familias sean las principales responsables en la educación de sus hijos garantizando, al mismo tiempo, que el alumnado sea competente en las dos lenguas cooficiales".

Así lo ha aseverado el 'president', Carlos Mazón, que ha acompañado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, y a otros integrantes de su equipo en el acto de presentación de la campaña, que lleva el lema 'Dos llengües, una Comunitat'; 'Dos lenguas, una Comunitat'.

Tal y como anunció este lunes la administración, desde el día 25 de febrero de 2025, a las 9:00 horas, hasta el 4 de marzo de 2025, a las 14:00 horas, estará abierto el procedimiento para elegir la lengua base --valenciano o castellano-- para cada uno de los estudiantes matriculados en los centros. Participarán las familias que corresponden a alumnado de 2º ciclo de Infantil, Primaria o los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Esta lengua base será la que tendrá "un mayor peso y una mayor presencia en la enseñanza, y en su caso, la que se utilizará para que el alumnado aprenda a leer y escribir".

Ante este proceso, la administración autonómica lanza dos spots

--en castellano y valenciano-- para promocionar la consulta y, además, desde hoy mismo se remitirán a las familias dos documentos: un anexo con la información básica para tomar parte en la votación

--que se realizará a través de la web consulta.gva.es, que se activará en los próximos días-- y una ficha con los datos de cada alumno y de los progenitores o tutores.

Carlos Mazón ha considerado que "uno de los principales hitos de esta legislatura es la recuperación de las libertades en el ámbito educativo", que fue "uno de los compromisos" de los 'populares' en las pasadas elecciones.

"Y lo hemos cumplido: primero, libertad de elección de centro con el distrito único y la gratuidad de 0 a 3 años; la Ley de libertad educativa; la libertad para que los alumnos puedan elegir hacer los exámenes de asignaturas no lingüísticas en castellano o valenciano y el derecho de los alumnos con necesidades educativas especiales para que sea el sistema el que se adapta a ellos y no al revés; que a los estudiantes les sea reconocidos los conocimientos en valencianos, como hemos hecho con más de 60.000 certificados expedidos en cuatro meses", ha enumerado.

El jefe del Consell ha remarcado que "estos derechos y libertades han venido para quedarse" y "ahora llega el momento de que las familias pueda ejercer en libertad el derecho a elegir la lengua principal de a educación de sus hijos y aquella en la que van a aprender a leer y escribir".

Mazón ha comparado la política de su gobierno con la del anterior ejecutivo del Botànic, que, a su juicio, "obvió la diversidad sociolingüistica que hay en la Comunitat Valenciana". "La voluntad de la Generalitat es que todos los alumnos sean competentes en ambas lenguas", ha defendido Mazón, que ha insistido en el objetivo de "recuperar el espíritu de consenso de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià". "Frente a la imposición, recuperamos la convivencia y el equilibrio", ha sentenciado Mazón, que ha apostillado que "570.000 familias llamadas a ejercer la libertad".

A partir del resultado de la consulta, se determinarán cuántos grupos de cada lengua hay en cada centro y curso. Esto va a suponer que la planificación se va a realizar "por primera vez a partir de las voluntad expresada por las familias". "De ahí la importancia del llamamiento a la participación" ha subrayado el 'president'.

Además, una vez las familias participen, se adscribirá el alumno a una lengua base, pero las familias "podrán continuar ejerciendo su derecho a elegir participando en el procedimiento de admisión tanto su los hijos se matriculan por primera vez como cambiando de centro escolar, eligiendo la lengua en sus solicitudes", ha agregado.

"CONVIVENCIA Y EQUILIBRIO"

Por su parte, el conseller Rovira ha coincidido en destacar que la filosofía de la campaña apuesta por la "convivencia y equilibrio entre ambas lenguas" porque "las dos nos unen y son patrimonio de todos". Cuando se le ha preguntado "si de verdad" cree que español valenciano están "en igualdad", ha contestado: "Depende de las zonas. Habría que hacer un estudio, lo que hacemos es dar la libertad de elegir".

E, interrogado por qué va a pasar con los alumnos que elijan una opción lingüística no mayoritaria, el responsable de la política educativa del Consell ha reconocido que "al final del proceso habrá que crear más grupos".

"Analizaremos caso por caso", ha expuesto el conseller, que ha apuntado que "la casuística es variada: puede ser que si hay un 2% de una opción frente al 98% se les ofrezca plaza en el centro de al lado, mientras que si el número es significativo cabría la posibilidad de hacer mas grupos". Y ha admitido: "Sabemos que tendrá un coste, como lo ha sido el 0-3, este gobierno está realizando un esfuerzo económico".

Además, Rovira ha mantenido que su departamento "pone las dos lenguas al mismo nivel, no hacemos campaña por ninguna porque entendemos que son las familias la que tienen que decidir". "Me han llegado a acusar de hacer dejadez de funciones por no imponer la lengua", ha lamentado.

Desde la administración recuerdan que en las zonas castellanohablantes, todo el alumnado cursará como mínimo la asignatura de valenciano aunque puedan pedir la exención de su evaluación y también las familias van a poder elegir también el valenciano como lengua base si así lo desean. Además, los alumnos, con independencia de la lengua base podrán realizar las pruebas de evaluación en cualquiera de las dos lenguas cooficiales.

Finalmente, cuando se le pedido opinión sobre los informes contrarios a aspectos de la Ley de libertad educativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y la Universitat de València (UV), el conseller ha recordado que con el ente normativo ya han mantenido reuniones. Sobre la universidad ha comentado: "Los informes de departamentos de Filologia Catalana no son estudiables para nosotros ellos tienen su hoja de ruta".