La Generalitat pide mantener "alerta constante" ante las lluvias y despliega efectivos en el terreno de forma preventiva

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha explicado este miércoles por la mañana que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha trasladado que "no prevén ningún incremento importante de caudal" por el momento, aunque ha subrayado que debido a la acumulación de precipitaciones "es muy importante mantenerse en alerta constante", por lo que se han desplegado efectivos sobre el terreno en distintas zonas.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, tras la reunión de análisis y seguimiento del episodio de lluvia celebrada este miércoles en el Centro de Coordinación de Emergencias con los organismos y autoridades implicados en situaciones de emergencia por inundaciones.

La secretaria autonómica ha confirmado que "la noche ha sido muy tranquila" y que "ninguno de los servicios ha reportado ninguna incidencia relacionada con las lluvias". Por ello, la reunión de esta mañana se ha centrado en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Rodríguez ha destacado que el episodio de lluvias "va a durar varios días" y continuará este miércoles y jueves. Las precipitaciones de la noche no han sido intensas en cantidad pero han tenido "mucha persistencia" en la zona de la Vall d'Aiora y de Canal de Navarrés. Por el momento no hay tampoco incidencias en los servicios básicos de electricidad, agua y comunicaciones.

Las lluvias van a ser persistentes y "se van a ir extendiendo por el conjunto de la provincia de Valencia y de Castellón, ya sabemos que en un nivel naranja que tenemos decretado, sobre todo no por intensidad sino por acumulación". "Durante el día va a acumularse bastante cantidad de agua, ellos comentaban de un entorno de 150 litros en 12 horas, es lo que calculaban que podría producirse", ha precisado.

Igualmente, ha señalado que son posibles, aunque no muy probables, las tormentas, pero que no se puede concretar en qué puntos ni cuándo. "Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta a que se pueda producir esta precipitación inesperada en forma de tormenta", ha comentado. Según Rodríguez, la Generalitat ha pedido prestar especial atención a las zonas ya afectadas por la dana del pasado octubre.

"El escenario previsto es que estén las precipitaciones extendidas por todo lo que es el interior de la provincia de Valencia y el interior de la provincia de Castellón", ha indicado.

La responsable autonómica ha subrayado que "es muy importante mantenerse en alerta constante, en seguimiento", y ha recordado que se ha decretado la emergencia cero para hacer seguimiento de la situación de embalses y cauces .

"Vamos a mantener esta situación de emergencia cero y las recomendaciones que ha comportado desde hace dos días, que fue de suspender las actividades escolares. Lo hemos ampliado a las actividades extraescolares y deportivas y al aire libre. Desde el primer momento también se ha instado al cierre de todos los accesos a los cauces y barrancos ante posibles crecidas de los mismos. También se recomienda desde ayer por la tarde limitar la movilidad en la medida de lo posible y lo que no fuera imprescindible, sobre todo en las zonas afectadas por la dana, por su especial vulnerabilidad en estos momentos", ha dicho.

La secretaria autonómica ha insistido en la importancia de estar pendientes de las recomendaciones que se van emitiendo desde Emergencias y ha subrayado que, ante cualquier incidencia, "tenemos a disposición el teléfono 112 para activar de manera inmediata cualquier servicio de intervención". De cualquier forma, ha señalado que hay dispositivos desplegados sobre terreno haciendo seguimiento y "pendientes por si tenemos que activar o atender alguna incidencia que se pueda producir".

SIN PROBLEMAS DE MOMENTO EN LOS EMBALSES

En la reunión se ha abordado la situación de los embalses. "La Confederación nos ha trasladado que está entrando y saliendo agua sin ningún problema, no prevén ningún incremento importante de caudal o eso es lo que nos están trasladando por el momento", ha señalado.

"Las presas están desembalsando o están aliviando, según nos transmite la Confederación, caudales que no tienen afectación o que son mínimos de cara a los cauces", ha indicado.

Según la secretaria autonómica, se está prestando especial atención a la presa del Buseo, que se encuentra en situación de escenario 2, porque "se prevé bastante cantidad o acumulación de agua en el entorno de esa zona y adyacentes".

"Por lo tanto, se ha establecido un dispositivo no solo de seguimiento, que lo estamos haciendo desde el primer día, sino también un dispositivo tanto de Policía de la Generalitat, de Guardia Civil, de Bomberos, para estar pendientes simplemente de modo preventivo y alerta ante cualquier incidencia que pueda haber", ha detallado.

Además, ha señalado que el dispositivo de Policía y Guardia Civil "está desplegado y se está haciendo seguimiento de todos los puntos que se consideran importantes o en los que se están produciendo las precipitaciones más abundantes", aunque con el foco en la zona concreta de Buseo porque "es una de las que se espera, por estar en el interior de la provincia de Valencia,que este acumulado puede ser un poco más importante".

Irene Rodríguez ha asegurado que "todos los dispositivos de Castellón, Valencia y Alicante están activados, están trabajando de manera coordinada bomberos, bomberos forestales, policía de la Generalitat, Guardia Civil, Policía Nacional, todos centrados en este seguimiento, tanto de los incidentes como de la evolución de posibles crecidas que nos puedan comunicar también de los tres ayuntamientos".

ZONA CERO Y BARRANCO DEL POYO

Preguntada por la situación y el seguimiento de la zona más afectada por las inundaciones del pasado octubre, Irene Rodríguez ha afirmado que, "en estos momentos, el barranco del Poyo no tiene ninguna afectación de que pueda desbordarse, como ocurrió la otra ocasión. No obstante, obviamente también es un punto en el que hay que tener especial atención", por lo que pueda llover aguas arriba. En la zona de la dana, ha indicado que se está "muy pendientes de la alcantarillado" porque "está muy sensible".

"Está previsto que llueva en el interior, entonces toda esa afectación hay que estar pendientes de monitorizarla y recibirla en tiempo y forma. Por eso en estas reuniones se ha hecho siempre un llamado también a la Confederación, sobre todo que nos interprete en qué puntos podría ser más conflictivo. De momento nos dicen que no preveen o que no vean que puedan alcanzarse caudales que sean problemáticos, pero eso no implica que no tengamos que seguir prestando atención y, sobre todo, mandar este mensaje a la ciudadanía", ha explicado.