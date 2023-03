La Generalitat pondrá en marcha la próxima semana la línea de crédito de 100 millones para el sector cerámico

CASTELLÓ, 22 Mar. (EUROPA PRESS9-

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) - pondrá en marcha la próxima semana la nueva línea de créditos dotada con 100 millones de euros dirigida a las empresas del sector cerámico y gasointensivo, con bonificaciones de hasta un 10 por ciento y un tipo de interés fijo del 3%.

Ximo Puig ha realizado este anuncio tras la reunión que ha mantenido con los representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), en la que también ha participado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España.

El jefe del Consell ha señalado que, con el fin de implementar "lo más rápidamente posible" las ayudas a las empresas del sector cerámico, y "superar los problemas" que genera el marco de la ley estatal de subvenciones que impide conceder ayudas directas, la Generalitat concederá los nuevos créditos con condiciones de financiación ventajosas para que el coste sea "el menor posible".

En este sentido, la Generalitat costeará un tramo del capital concedido, que será del 5% en el caso de financiar capital circulante y del 10% en préstamos destinados a la inversión.

Además de este tramo no reembolsable, tal y como ha explicado Ximo Puig, las empresas también podrán beneficiarse de un tipo de interés fijo del 3 %, lo que supone reducir prácticamente a la mitad el tipo de interés de mercado, que en la actualidad se sitúa en el 5,4%.

Como ejemplo gráfico, ha indicado que, sobre un crédito por valor de 5 millones de euros, las empresas podrán beneficiarse de una ayuda total de 778.000 euros, gracias al 5% de capital no reembolsable y a la reducción del tipo de interés aplicable.

ESTUDIO DE NUEVAS MEDIDAS

Además, Ximo Puig ha avanzado la constitución de una Comisión de Seguimiento que se reunirá de manera periódica para valorar la implementación de los créditos, así como reuniones con las empresas del sector para detallar de manera pormenorizada los créditos para que puedan disponer de esta ayuda lo antes posible.

Por último, el president ha subrayado que la Generalitat mantendrá el diálogo permanente con el sector y seguirá estudiando a través de la Mesa de la Cerámica todas las posibilidades de apoyo al sector, y ha reiterado su petición al Gobierno de España para que haga una excepción en la legislación vigente y permita la concesión de ayudas directas a la cerámica.

ASCER PIDE AYUDAS DIRECTAS

Por su parte, el presidente de ASCER, Vicente Nomdedeu, ha agradecido el "esfuerzo" que está haciendo Ximo Puig, Arcadi España y el director del IVF, Manuel Illueca, y ha explicado que esta medida no es la solución "porque no podemos salir de esta crisis cerrados o más endeudados". "Llevamos un años con una cuentas de explotación sin crear riqueza, aguantando la mayoría de los costes las empresas, con muchos ajuste en personal, y todo esto ha llevado a una pérdida de competitividad que se tiene que solucionar con ayudas directas", ha dicho.

"El compromiso de la Generalitt con el sector es manifiesto, vamos a seguir luchando en Madrid para que esas ayudas lleguen porque tenemos que recuperar lo perdido para ganar esa competitividad", ha subrayado Nomdedeu, quien ha añadido que "las inversiones han estado frenadas durante muchos meses en la mayorís de la empresas y la pérdida de los mercados y de los clientes es el resultado de todo lo que ha estado pasando, y ha habido demasiados factores externos que nos han llevado hasta esto".

Ha explicado que hay una singularidad que hace esta crisis diferente a las demás, "pues no todos estamos luchando con las mismas armas". "Los competidores en Europa tienen ayudas desde principios de 2022, y de todas las crisis se sale antes o después, pero se lucha normalmente con las mismas herramientas y aquí hay competidores nuestros en Europa que no están luchando con las mismas herramientas, igual que los productores que no están en Europa", ha añadido.