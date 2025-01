La Generalitat prevé que el puente de la CV-403 esté recuperado a finales de febrero, cuatro meses después de la dana

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el puente de la CV-403, entre las localidades valencianas de Torrent y Picanya, podrá estar recuperado "del todo" a finales del próximo febrero, tras quedar gravemente dañado por la dana que arrasó la provincia el pasado 29 de octubre y que obligó a establecer una solución provisional en este punto.

Así lo ha trasladado en una visita a las obras de recuperación de este puente, que da servicio a toda la comarca de L'Horta Sud y especialmente a Torrent, Alaquàs y Xirivella, junto al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el teniente alcalde de Picanya Asdrúbal Ferrer.

Mazón ha destacado la inversión de 4,1 millones de euros para recuperar "la total normalidad" en este puente "con un esfuerzo muy importante de toda la Conselleria", que ya habilitó el acceso de manera provisional.

Según ha explicado, este entronque entre la CV-403 y la CV-36 conecta la salida y entrada de Torrent hacia el resto de la comarca de L'Horta Sud, arrasada por la dana, lo que supone el paso de "cientos de miles de vehículos y cientos de miles de ciudadanos que todos los días necesitan recuperar ese servicio", ante su importancia "no solamente para la vida y la movilidad, sino también de la actividad industrial".

Por tanto, ha puesto en valor el ritmo de la actuación, con más de cuatro millones de euros invertidos que hacen un total de 75 millones para restablecer "el cien por cien de las carreteras de la Generalitat Valenciana que fueron dañadas por la riada". También ha agradecido el trabajo de la empresa, la dirección de obra y el equipo técnico.

En general, Mazón ha resaltado la importancia de "acelerar la movilidad" para "recuperar el día a día de los ciudadanos", y se ha mostrado convencido de que "con el esfuerzo de todos lo vamos a conseguir". "Toda la Conselleria en estos momentos ha hecho esfuerzo de emergencia por valor de más de 250 millones de euros", ha añadido.

"Como veis, no hemos parado en festivo, no hemos parado en Navidad y no vamos a parar con las obras de recuperación, con las obras de reconstrucción", ha manifestado.

REHABILITACIÓN DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE

Las primeras actuaciones de emergencia permitieron restablecer de manera provisional todos los servicios para circular por las 18 carreteras autonómicas damnificadas. Actualmente, la Generalitat está realizando la fase de ejecución definitiva de obras como la del puente de la CV-403.

La dana erosionó el estribo de la estructura de este puente sobre la CV-403, de modo que la calzada colapsó y quedó cortado el acceso a Torrent. Las labores se iniciaron el pasado 1 de noviembre, con la retirada de obstáculos y la ejecución de caminos. En paralelo se trabajó para habilitar de modo provisional el acceso a Torrent a través de la estructura de la CV-403 y abrir al tráfico una calzada de la autovía CV-36.

El 15 de noviembre se abrió al tráfico de modo provisional la estructura sobre la CV-403 y al día siguiente se puso en servicio, también de modo provisional y con un carril de circulación por sentido, la calzada norte de la CV-36.

Actualmente está en fase muy avanzada la reparación del estribo, que es la parte del puente o estructura que soporta el peso y mantiene su estabilidad. Además, se ha rehabilitado un tramo de dos kilómetros de la carretera CV-36 en los términos municipales de Picanya y Torrent.