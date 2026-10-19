La Generalitat publica la orden de confinamiento para 145 municipios de Valencia y Alicante por el temporal

Estado de la localidad valenciana de Oliva por el paso de la dana Adam - CEDIDA A EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha publicado ya en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden acordada en la reunión de primera hora del Cecopi por la que se adoptan medidas "temporales" y "excepcionales" en la zona litoral norte de Alicante y la zona litoral sur de Valencia a consecuencia del episodio de lluvias relacionado con la dana Adam, que afectan a 145 municipios de ambas provincias e implican confinamiento y restricciones a la movilidad.

Según la orden 11/2026, firmada por el conseller Juan Carlos Valderrama, desde este pasado domingo 18 de octubre, las provincias de Valencia y Alicante se están viendo afectadas por un "intenso episodio de lluvias" que está obligando a adoptar medidas "complementarias temporales y excepcionales" en la Comunitat Valenciana.

En la resolución se señala que en las zonas afectadas por el episodio de lluvias intensas "se están emitiendo de manera repetida mensajes a la totalidad de la población por los que se insta a no circular y evitar así desplazamientos; a permanecer en sus viviendas; a no cruzar zonas inundables; a alejarse de ríos, barrancos y cauces; a subir a plantas superiores; a no bajar a sótanos ni a garajes; a no usar ascensores, y a prestar especial atención a personas vulnerables".

Sin embargo, añade que la evolución de la emergencia "obliga a reforzar, con carácter inmediato, por razones de seguridad de las personas y de las necesidades operativas de los servicios de respuesta, el confinamiento y la restricción absoluta de la movilidad de numerosos municipios".

Estas limitaciones son "proporcionales a la finalidad perseguida", puesto que las medidas adoptadas son "menos perjudiciales para los derechos de terceros, no se prolongan especialmente en el tiempo y son las únicas que se pueden adoptar para alcanzar la finalidad perseguida", indica la resolución, que especifica que la base legal para la adopción de esta medida está en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civi, mientras que la ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias, también faculta para adoptarlas.

En concreto, la orden resuelve mantener, prolongar e incrementar las medidas adoptadas de confinamiento y, en consecuencia, de restricción de la movilidad en municipios incluidos en las zonas del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante. Durante la vigencia de la orden, que entra en vigor con su publicación, la dirección del plan de emergencias podrá ampliar, suprimir o modificar las medidas acordadas "en función de la evolución de la emergencia".

De los 145 municipios, 78 corresponden a la provincia de Valencia y 67 a Alicante. De Valencia, 31 son de la Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, l'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, la Font d'en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Pinet, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco y Xeresa.

En la Ribera Alta, 28 municipios: Alberic, Alcàntera de Xúquer, l'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, Cotes, l'Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, la Pobla Llarga, Real, Rafelguaraf, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer y Tous.

En la Marina Alta, 33 municipios: Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Benitachell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, els Poblets, Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, la Vall d'Alcalà, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, el Verger y Xaló.

En la Marina Baixa afecta a once municipios: Altea, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Castell de Guadalest, Confrides, Sella y Tàrbena y en el Comtat a 17: Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Lorcha, Millena, Muro de Alcoy, Planes, Quatretondeta y Tollos.

En la Ribera Baixa son 12 municipios: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana y Sueca. La lista también incluye a dos localidades de la comarca de la Hoya de Buñol: Macastre y Dos Aguas.