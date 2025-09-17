La Generalitat reclama a Cuerpo que "cumpla sus promesas" sobre las ayudas a los autónomos

Archivo - El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat valenciana, José Antonio Rovira, - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha reclamado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que "cumpla sus promesas" sobre las ayudas a los autónomos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se encuentra este miércoles en València, donde ha presidido la Conferencia Sectorial de Comercio (Consejo Interterritorial de Internacionalización) y asistirá a la Noche de la Economía Valenciana.

"Las ayudas por cese extraordinario de actividad para 5.000 autónomos acabaron el 31 de enero y, tanto el ministro Cuerpo como el propio presidente (del Gobierno) Sánchez prometieron la prórroga. Estamos en septiembre, acabaron en enero, siguen sin la prórroga", ha lamentado el representante del Consell.

Rovira también ha señalado que desde la Generalitat también se le ha pedido al Gobierno de España que "exonere a los autónomos de los 6.000 euros que hemos dado ya a unos 18.000 profesionales en IRPF", así como la exoneración "de las cuotas que en su día les pedimos, que lo único que hicieron fue posponerlas dos meses, nada más".

"Esas han sido las ayudas del gobierno de Pedro Sánchez a los autónomos", ha ironizado el conseller, que ha expresado su confianza en que, "si el propio ministro Cuerpo hizo unas promesas, al menos se cumplan".