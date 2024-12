La Generalitat suspenderá licencias en suelo no urbanizable de zonas inundables afectadas por la dana

Mus admite que esta medida generará "muchos inconvenientes", pero es necesaria hasta que haya obras de planificación hidráulica

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que en los próximos días se aprobará un decreto urbanístico que incluirá la suspensión de licencias en suelo no urbanizable de las zonas inundables afectadas por la dana en la provincia de Valencia, "mientras no haya las obras de planificación hidráulica" necesarias por parte del Estado.

Este decreto-ley incluirá un "cúmulo de medidas" entre las que "la más llamativa" será la suspensión de cualquier licencia o programación urbanística en suelo no urbanizable en terrenos afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

"No podemos asumir ningún tipo de construcción en lugares donde sabemos que cabe la posibilidad que se vuelvan a inundar", ha argumentado el conseller en declaraciones a los medios en Les Corts antes de comparecer en la comisión de Obras Públicas.

Mus ha defendido que se trata de "una medida que en estos momentos había que tomar", si bien ha admitido que "obviamente va a generar muchos inconvenientes en esos municipios".

"Pero es preciso hacerlo mientras no haya las obras de planificación hidráulica que hacen falta para garantizar que cualquier actuación de edificación en estos lugares no tiene ningún peligro de inundación", ha explicado.

Paralelamente, la Generalitat trabaja en la actualización del Patricova (plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana): "El plan de inundaciones que había obviamente ha quedado desfasado y hay que rehacerlo".

AGILIZAR LICENCIAS EN ZONAS NO INUNDABLES

El titular de Medio Ambiente ha avanzado que estas medidas "se pondrán negro sobre blanco" en los próximos días, junto a otras iniciativas como agilizar las licencias urbanísticas "en zonas que no se pueden inundar" en los municipios afectados y habilitar "un plan especial de reurbanización o reconstrucción" en estas localidades.

Preguntado por si se construirá vivienda de protección pública (VPP) en zonas inundables, ha recalcado que allí no se levantará "nada" ni se permitirá "ningún tipo de licencia", aunque ha remarcado que esto es un criterio general y después se analizará "cada caso particular".

HASTA QUE ACTÚE EL GOBIERNO

En concreto, fuentes de la Conselleria explican que la futura normativa contempla que, mientras el Gobierno no apruebe una relación programada de obras hidráulicas a realizar para eliminar el riesgo de inundación, queda suspendida la tramitación en suelo en situación básica rural de todos los procedimientos urbanísticos, de cualquier clase o naturaleza, que se hayan visto afectados por la dana o figuren como inundables en la cartografía del Patricova, del sistema nacional de inundación o de la que realiza la dirección general de Urbanismo.

También quedarán suspendidos, para los municipios afectados por la DANA, los procedimientos urbanísticos de cualquier clase o naturaleza que se tramiten en suelos no inundables conforme a la cartografía del Patricova, en situación básica rural, mientras no se incorpore a estos procedimientos un informe de escorrentías emitido por el organismo de cuenca. Esto supone que, de forma indefinida, no se podrá reclasificar este suelo y quedará blindada su protección.

La propuesta de suspensión cautelar de los procedimientos urbanísticos en trámite, en toda la zona afectada, estará vigente hasta que el Estado apruebe una relación de obras hidráulicas a ejecutar para suprimir el riesgo de inundación.