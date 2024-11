La Generalitat trabaja en una docena de obras para reconstruir puentes y restaurar carreteras destrozadas por la DANA

Estragos ocasionados por la DANA en carreteras a la altura de Torrent - Matias Chiofalo - Europa Press

Ya han finalizado los trabajos en 11 de las 18 vías afectadas, como la CV-400 y la CV-407, y están "funcionando"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat realiza una docena de obras de emergencia para reconstruir y reforzar puentes, pasarelas y restaurar las carreteras afectadas por las inundaciones provocadas por la DANA, como la CV-33, CV-36, CV-390, CV-42 y CV-50, unos trabajados valorados todos ellos en 2.600 millones de euros, coste que incluye la recuperación completa de las infraestructuras y la gestión de la reconstrucción.

De esta manera lo ha anunciado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en rueda de prensa este jueves para presentar las actuaciones destinadas a restaurar las infraestructuras afectadas por la DANA.

El titular de Infraestructuras ha informado de la finalización de los trabajos de acondicionamiento, limpieza y alumbrado de 11 vías de las 18 afectadas, entre ellas la CV-400 --paralela a la pista de Silla por el interior-- y la CV-407, fundamentales para la conectividad de comarcas como l'Horta Sud y la entrada y salida de los municipios con más daños.

"Se ha trabajado desde el primer momento de forma incansable y el mismo miércoles se comprobó el estado de las diferentes carreteras, el jueves ya se adjudicaron contratos de emergencia y el viernes estaban los operarios trabajando", ha remarcado.

ACTUACIONES "MÁS PRIORITARIAS"

Entre las carreteras cortadas, las actuaciones "más prioritarias" en este momento está el acceso a la localidad de Torrent por la CV-33, según ha detallado la directora general de Infraestructuras, María José Martínez. En esta carretera se trabaja en un puente a la altura de Picanya que, aunque no ha quedado hundido, tiene zonas "muy afectadas", para lo que las labores se centran en la cimentación y en consolidar el terreno para poder reabrir la circulación en "condiciones de seguridad".

La primera fase pasa por reparar la estructura de la margen izquierda mediante la reparación y refuerzo del estribo para poder habilitar carriles para la circulación. No obstante, ha matizado que en este momento no pueden dar plazos. "Lo principal es dar servicio pero en condiciones de seguridad, no podemos arriesgar dos o tres días y caer en riesgo de un problema estructural", ha argumentado.

También en la zona de Torrent, en la CV-36 a la altura de Alaquàs, se tienen que reconstruir ambos puentes --uno por sentido-- que han quedado afectados por el agua del barranco, dado que incluso uno de ellos ha desaparecido. En este punto se trabaja desde la pasada semana para limpiar la zona y poder empezar la reconstrucción para restaurar la circulación "lo antes posible", pese a que es una labor "muy compleja".

Mientras, en un tercer acceso a Torrent por la CV-403 se trabaja para recuperar la calzada y reforzar la cimentación de la estructura del puente, puesto que no solo es que "haya quedado dañado el puente, sino también la calzada". Por el contrario, el barranco en este punto ya está limpio y ha comenzado la limpieza de la carretera y el relleno del estribo.

En la CV-50 a la altura de Real y Montroi las actuaciones se centran en reforzar la cimentación de estructuras y la reparación de una pasarela, mientras que a su paso por Cheste cerca de la A-3 se tiene que reconstruir un puente y reforzar las cimentaciones de otro. Los problemas de esta vía, ha señalado Martínez, suponen un "gran problema" para la movilidad". Y a la altura de Vilamarxant también se refuerza la cimentación de estructuras y se repara una pasarela.

Paralelamente, en la CV-42 a su paso por Algemesí se trabaja en la restauración de un puente que ha quedado 30 centímetros desplazado en su totalidad y se calcula la afección de esta circunstancia para valorar su posible apertura. "Lo primero es la seguridad", ha remarcado la directora general, que ha destacado que desde "el minuto uno" se ha empezado a trabajar en "todas las zonas afectadas".

También ha mencionado la relevancia de las actuaciones en la CV-390 que une Benagéber con Tuéjar, puesto que es la carretera que da acceso al canal del embalse de Benagéber que da riego a la comarca de la Serranía y el Camp de Túria. Se calcula que sobre el día 18 o 19 de noviembre se pueda asfaltar el tramo afectado, algo "esencial" para que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pueda reparar el canal.

"ATENDIENDO NECESIDADES SIN PENSAR EN EL IMPORTE"

Preguntado por la inversión que la Conselleria lleva acometida hasta el momento en estos trabajos de reparación, el conseller ha expuesto que no puede dar una cifra exacta porque su departamento va "atacando necesidades sin tener todavía claro cuál es el final, vamos sobre la marcha". "No tengo datos en este momento de cuánto llevamos porque, entre otras cosas, tampoco me ha preocupado mucho. Estamos atendiendo necesidades sin pensar en el importe", ha alegado.

Sobre la reapertura de carreteras que comunican polígonos industriales como en el que se encuentra la fábrica de Ford, en Almussafes (Valencia), Martínez Mus ha afirmado que la situación "nos obliga a ir planificando cada día": "Tal y como vemos los resultados de las reparaciones, pensamos que el día uno podrá estar apta para determinado tránsito, el día dos para otro tránsito. Vamos viendo las pruebas".

En este punto, ha querido aclarar que no están "improvisando", pero sí "planificando tal y como vamos viendo los resultados". "Si vemos que una vía está apta para el uso de emergencias, si vemos que está apta para peatones... vamos abriendo tal y como va viéndose el resultado", ha señalado el conseller, que ha matizado que la situación "no permitía hacer un diagnóstico detallado" y se están desarrollando proyectos que "normalmente duran meses en hacerse".

"Se está haciendo muy rápido y eso no puede eliminar ningún tipo de seguridad", ha recalcado el titular de Infraestructuras, que ha insistido en que la prioridad de toda actuación es garantizar la seguridad. "Todos estos proyectos de obras normalmente tardan meses, incluso años, y lo estamos haciendo con velocidad increíble, pero eso no nos puede hacer caer en efectos de seguridad", ha avisado.

De su lado, la directora general de Infraestructuras ha precisado que los trabajos se desarrollan "estudiando necesidades", la primera de ellas "abrir carreteras", pero también la movilidad de los peatones. "No paramos, todos los días es dinámico, seguimos revisando y haciendo nuevos contratos", ha subrayado.

De nuevo, Martínez Mus ha incidido en que el objetivo en este momento es "ir mejorando los pasos día a día" y ha confiado en que, cuando se consiga restablecer el by-pass, se "irá mejorando" la movilidad en los accesos a la ciudad de València y su área metropolitana. "Cada día la situación va a ser distinta y procuraremos que el día siguiente sea mejor que el anterior", ha asegurado.

En este contexto, el conseller ha subrayado que la situación actual es "tan extraordinaria" que permite "cada día evaluar cuál es la solución" y ha recalcado que todas las propuestas "tienen que ser analizadas como se están haciendo desde el primer día". Al respecto, ha valorado que las restricciones establecidas en materia de movilidad han sido "las imprescindibles" para que los servicios de emergencia pudieran desplazarse. "Era la prioridad", ha insistido.