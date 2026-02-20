La Generalitat trabaja en un proyecto para reintroducir el lince ibérico en la Comunitat Valenciana en 2028

La Generalitat presenta el proyecto para reintroducir el lince ibérico en la Comunitat Valenciana en 2028 - GVA

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha presentado el plan de conservación del lince ibérico en la Comunitat Valenciana, que incluye el primer estudio técnico para su reintroducción en 2028 y "consolidar la presencia estable de esta especie emblemática en el territorio, marcando un hito en la política autonómica de conservación de la biodiversidad".

Así lo ha destacado el vicepresidente tercero y conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, durante la puesta de largo del plan, donde ha subrayado que "se trata de un proyecto riguroso, con una sólida base científica", y que "permitirá tomar decisiones fundamentadas y responsables", según detalla la Generalitat en un comunicado.

Al acto, que ha tenido lugar en el Parque Natural de la Sierra de Mariola, han asistido también la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo, así como su antecesor en el cargo y actual comisionado de la Recuperación, Raúl Mérida, y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis.

Según el vicepresidente, la iniciativa "se alinea plenamente con la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico 2024, que identifica a la Comunitat Valenciana como un territorio con potencial real para albergar poblaciones estables de la especie".

"Este escenario se ve además respaldado por los indicios recientes de presencia del felino en las tres provincias. El más reciente fue hace unos meses en el Alto Vinalopó. Durante 2025, algunos ejemplares se han establecido durante periodos prolongados, tal y como se desprende del seguimiento intensivo realizado por agentes medioambientales de la Generalitat", han concretado desde la administración autonómica

VIABILIDAD

El estudio, que ya está en marcha, "será la base para el proyecto ya que analizará aspectos clave para la viabilidad del lince ibérico, como la idoneidad del hábitat, la disponibilidad de presas y la conectividad ecológica, así como factores sociales y territoriales".

El objetivo es "identificar áreas viables que contribuyan a conectar las poblaciones del sureste peninsular y refuercen la viabilidad genética y demográfica de la especie en la Comunitat Valenciana, aplicando en todo momento el principio de precaución y priorizando la prevención de riesgos". Las tres provincias presentan "espacios potenciales" y será el estudio el que determine las áreas más idóneas, según el Consell.

Martínez Mus ha resaltado que el lince ibérico, "además de ser una de las especies más representativas por su recuperación tras haber estado en peligro crítico de extinción", es "clave para el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos" y que su presencia contribuye a regular las poblaciones de presas, mejora la salud del territorio y actúa como un indicador de la calidad ambiental. "Proteger al lince es proteger el conjunto del ecosistema", ha señalado.

Desde la Generalitat han indicado que "el proyecto se desarrollará con una gestión eficiente de los recursos públicos y contará con financiación europea Next Generation", lo que "refuerza" su "compromiso" con "una conservación basada en el rigor técnico y en la inversión de futuro". "Avanzamos hacia una Comunitat Valenciana aún más comprometida con su medio natural, desde la convivencia equilibrada entre naturaleza y territorio", ha afirmado el vicepresidente.

Finalmente, Martínez Mus ha agradecido el trabajo de la Dirección General de Medio Natural y Animal, del personal técnico del Servicio de Vida Silvestre y de la Red Natura 2000, así como de todas las personas implicadas en el impulso del proyecto. "El trabajo de todos vosotros es clave para que iniciativas de esta relevancia se desarrollen con la máxima solvencia técnica y con una visión a largo plazo", ha concluido.

LINCE IBÉRICO

El lince ibérico es una especie endémica de la península ibérica que, hasta mediados del siglo XIX, ocupaba gran parte de su territorio. Sin embargo, a comienzos de este siglo su situación era crítica y en 2002 la población se había reducido a apenas un centenar de ejemplares, concentrados en dos núcleos aislados en Doñana y Sierra Morena, lo que motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción.

Desde entonces, los programas de conservación han permitido una "notable recuperación", que en la actualidad ha alcanzado más de 2.400 ejemplares en España. En la Comunitat Valenciana no hay poblaciones estables, pero durante los últimos años es "cada vez más habitual que haya ejemplares" que hayan pasado "diferentes periodos en zonas de las tres provincias", según recuerda la Generalitat.