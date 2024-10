La Generalitat ve "decepcionante" la previa de la Conferencia de Presidentes y critica que el Gobierno no ponga fecha

Camarero se pregunta si buscan adaptar la reunión a la agenda personal de Sánchez para "distraer de sus problemas"

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha tachado de "decepcionante" la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes y ha afirmado que es "una tomadura de pelo que no se haya anunciado la fecha de la Conferencia, cuando estamos acabando el año y las agendas de los presidentes están cerradas": "Es una falta de respeto a todos los ciudadanos a los que representamos los dirigentes autonómicos".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, haya anunciado que el orden del día de la Conferencia de Presidentes también incluirá la financiación autonómica, la inmigración y la sanidad, como reclaman las comunidades gobernadas por el PP, además del problema de la vivienda a petición del Gobierno.

Camarero (PP) ha criticado que "el Gobierno se dedique a distraer con reuniones ineficientes para tapar su inacción" y se ha preguntado si "buscan cubrir el expediente" ante el recurso contencioso-administrativo que varias autonomías han interpuesto en el Tribunal Supremo por "estar dos años y medio sin convocar una Conferencia de Presidentes, que debe celebrarse dos veces al año".

"El hecho de no informar de la fecha a dos meses de que acabe el año solo puede ser por dos razones: que no nos quieren informar a las autonomías o que directamente no van a celebrar la Conferencia", ha lanzado.

Además, ha sostenido que "el Gobierno está repitiendo la maniobra de convocar reuniones sin previsión" y se ha preguntado si "buscan adaptarla a la agenda personal de Pedro Sánchez, en su estrategia de distracción de los problemas que asume el presidente".

Dicho esto, la vicepresidenta ha valorado que el Gobierno incluya en el orden del día "asuntos que el 'president' Carlos Mazón está reclamando desde hace mucho tiempo y que deben marcar la agenda de todos los dirigentes porque son cuestiones de Estado, como ha puesto de manifiesto la mayoría de las autonomías".

Entre estos temas se ha referido a la vivienda por la situación de drama social y de crisis social que está provocando la subida de precios, "como consecuencia de la inacción y falta de políticas del gobierno del Botànic durante ocho años, así como por los impedimentos generados por Ley de Vivienda del Gobierno que ha ocasionado la disminución de viviendas en el mercado para el alquiler".

Al respecto, ha advertido que se trata de "un problema de Estado, y es necesario que abordarlo y debatirlo como tal". También ha señalado que la falta de personal sanitario que sufren todas las comunidades autónomas es otro de los "problemas nacionales" que se debe analizar en la Conferencia de Presidentes.

FONDO DE NIVELACIÓN

Camarero ha defendido la necesidad de hablar de financiación autonómica para abordar "esa nueva y necesaria reforma en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como el fondo de nivelación que también es una de las exigencias de la Comunitat Valenciana".

A su juicio, también es imprescindible que se hable de inmigración, "un asunto sobre el que tienen competencias cuatro ministerios que no se coordinan entre ellos y que hay que atajar para evitar la crisis que estamos viendo cada semana, con personas que se juegan la vida en el mar".

En materia de sanidad, ha hecho hincapié en "la falta de profesionales sanitarios, sobre todo en determinadas especialidades como médicos de familia, que va a dificultar atender las exigencias presentes y futuras", por lo que ha resaltado la necesidad de aumentar las plazas MIR . Se ha referido a la atención a pacientes desplazados y ha exigido que se "respete la gestión sanitaria de las autonomías, así como la colaboración público-privada".