Génova defiende que Barcala y la Generalitat han tomado "decisiones contundentes" sobre las VPP en Alicante

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, ha defendido este viernes que tanto el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, como la Generalitat han tomado "decisiones contundentes" tras conocerse la polémica sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan a cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en València sobre si Barcala debería asumir alguna responsabilidad, como exigen PSPV, Compromís y Vox, por las adjudicaciones de los pisos de Les Naus, que investiga un juzgado de Alicante, y por la información de este viernes de 'elDiario.es' sobre que la esposa del primer edil tiene en alquiler una VPO que adquirió en 2006 y en la que nunca ha vivido.

Fúnez ha remarcado que desconocía esta información, pero ha subrayado que sus compañeros del PPCV le han transmitido "la rotundidad y la contundencia con la que se ha actuado desde la Generalitat Valenciana en el ámbito de las viviendas de promoción pública".

"La Generalitat, en el momento que recibió la información de lo que estaba ocurriendo, lo que hizo fue revisar, abrir una investigación, abrir el expediente y revisar uno por uno todos los expedientes que estaban dentro de ese grupo de viviendas. Y cuando interceptó esa irregularidad, lo que ha hecho ha sido suspender de empleo y sueldo al funcionario", ha expuesto, y ha recalcado que ese funcionario fue "promocionado por el Botànic" y ahora está "suspendido de empleo y sueldo" y se ha "llevado el caso ante la Fiscalía".

Además, ha destacado que el Consell ha tomado "medidas para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir", como "crear una mesa de verificación para que la responsabilidad no caiga solo en un funcionario, sino que esté a disposición de un grupo de personas para que puedan hacer la validación más justa y para que no se vuelva nunca más a dar una irregularidad como la que hemos conocido estos días".

"Yo creo que se ha actuado con auténtica contundencia y también con transparencia, explicando permanentemente en los medios de comunicación todos los pasos que se han venido dando", ha abundado.

Respecto a si considera que el alcalde de Alicante debería asumir alguna responsabilidad por este caso y por la última información respecto a la VPO de su mujer, la dirigente del PP ha asegurado que Barcala "ha tomado decisiones contundentes en estas semanas" y ha reiterado que desconocía la noticia publicada este viernes.