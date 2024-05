La Gira Vibra Mahou by Mad Cool llega a València con Zetazen y Nikone

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Gira Vibra Mahou by Mad Cool --un tour que, por cuarto año, lleva a grandes bandas nacionales e internacionales a salas de distintos rincones de España-- regresará a Valencia con Zetazen y Nikone, "dos de las propuestas más interesantes de la escena urbana nacional", que estarán presentes con su rap el próximo 20 de junio en el Loco Club.

Zetazen ha consolidado su posición como una de las voces más influyentes del género urbano, componiendo temas con los que consigue conectar con el público. Nikone, por su lado, comparte con el primero sus orígenes madrileños y su don para ofrecer el mejor rap en directo alcanzado los primeros puestos en las listas de éxitos gracias a un estilo que mezcla sus raíces hip-hop con toques reggae y flamencos. El encargado de telonear a ambos será el ganador de la pasada edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, Xavi Fornaguera, un apasionado de la música desde la cuna que iniciará estos conciertos regalándole al público su mejor pop.

La Gira Vibra Mahou by Mad Cool comenzará el 23 de mayo con Airbag, una destacada banda argentina de rock latino, que ofrecerá tres conciertos en Bilbao, Madrid y Gijón, acompañados por Lucy, una girlband punk madrileña y ganadora de Mad Cool Talent by Vibra Mahou.

Por último, Nothing But Thieves, una de las bandas de rock alternativo más potentes de la actualidad, ofrecerá un único concierto en Madrid el 9 de julio, acompañados por Patricia Lint, otra ganadora de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, que aportará un toque urbano y personal a la gira.

Con este tour, Vibra Mahou y Mad Cool Festival "siguen impulsando los encuentros en torno a la música en directo en las salas locales, fomentando así la conexión con estos espacios como aspecto vital para seguir nutriendo la cultura y disfrutar de la música en las ciudades", destaca la organización en un comunicado.