Gloria Lomana cree que educar en igualdad no sirve de nada si se siguen perpetuando los roles de género

La periodista y fundadora de 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana, ha indicado este miércoles que educar en igualdad no sirve de nada si luego se perpetúan los roles de género instalados en la sociedad y ha asegurado que las mujeres "no quieren ni pueden ser 'superwoman' sino que lo que buscan es compartir tareas.

Lomana, que ha participado en València en la jornada 'la responsabilidad de las empresas: comunicación e imagen de la igualdad' promovida por EVAP, ha calificado de "imparable" el camino iniciado en defensa de la igualdad, aunque reconoce que queda mucho por hacer.

La exdirectora de informativos de Antena 3 ha subrayado que si no cambian los roles de género en la sociedad no se conseguirá nada. Si se sigue viendo bien que los hombres sean los que viajen, sin que se les le exija nada, a pesar de estar solo un día con los hijos, y sean las madres las que van al colegio, se perpetúan los sentimiento de culpa a las mujeres, ha explicado gráficamente.

Esta situación lleva al colectivo femenino a la obligación de ser 'superwoman' y "no queremos ni podemos", ha dicho Lomana que ha insistido en que lo que las mujeres quieren es compartir las tareas y librase de esa "carga y exigencia". Considera que las mujeres han sido educadas para gustar y eso lleva a que sean exigentes y buscar ser perfectas pero hay que bajar el nivel, aprender a renunciar a llegar a todo, eso facilitará, ha dicho.

CORRESPONSABILIDAD

"Las mujeres no deben renunciar nunca al trabajo por tener hijos", ha afirmado de manera categórica Lomana que reconoce que la asignatura pendiente es la conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral y familiar. Y en este punto ha subrayado que incluso la personal ya que las mujeres también tienen derecho al ocio.

En este sentido ha explicado que las mujeres tienen una hora menos de ocio que los hombres y dos horas más de trabajo doméstico, lo que supone una carga que hay que repartir. Además, las leyes y la política deben facilitar este extremo, ha dicho.

La situación de desigualdad en puestos de responsabilidad en la empresa se debe a causas históricas y culturales, según Lomana, que ha recordado la situación de la mujer en el mundo laboral que, en 1976, aún tenia que pedir permiso para trabajar; que las familias educaban para que fueran los chicos los que trabajaran o estereotipos del cuidado de los hijos aún vigentes, entre otros aspectos.

Además los hombre tienden a elegir a semejantes y eso le lleva a elegir hombres para puestos de responsabilidad por lo que hay que luchar con pedagogía y con cifras, según Lomana que ha indicado que, además, la sociedad tampoco ayuda y las mujeres que se ven abocadas a abandonar más el trabajo, por la maternidad, porque todavía no hay arraigo sobre el concepto de corresponsabilidad. Se habla de conciliación y esa carga la llevan las mujeres, ha dicho.

Hay mucha tarea que hacer para cambiar mentalidades, es un tema cultural de la sociedad y hay que activarlo, según ha explicado Lomana que ha señalado que "es el momento, porque los datos están ahí, es un pérdida de talento y los datos dicen que es una pérdida en términos de crecimiento para la empresa".

El papel de la empresa puede hacer mucho por propiciar la igualdad, según ha detallado la periodista que ha considerado que ya no hay marcha atrás y no puede dejar de trabajar en igualdad. "Ese escenario ya no es viable", ha añadido, aunque ha matizado que queda mucho por hacer ya que supone un "cambio de mentalidad en el que una mitad está empujando a otra; es un nuevo reparto de poder".

Aunque es optimista, es consciente de que hay mucho trabajo por hacer y en ese sentido ha valorado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que rechazan la discriminación y promueven la Igualdad de Género aunque en la actualidad están lejos de poderse cumplirse por parte de la mayoría de países en el tiempo previsto.