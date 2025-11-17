El gobierno de Alicante pide a la Comisión Europea que "revise" el reparto de fondos EDIL por "trato desigual"

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante ha pedido a la Comisión Europea (CE) que "revise" el reparto de fondos EDIL, al tiempo que ha insistido en el "trato discriminatorio y desigual" del Ejecutivo central por "dejar a la ciudad" sin estas cuantías tras la resolución provisional emitida por la Dirección General de Fondos Europeos que deja "en reserva" las ayudas solicitadas por el consistorio para financiar varios proyectos.

En este sentido, ha reclamado "garantizar" que la distribución se ajuste a "criterios objetivos y transparentes" para "asegurar" que sea "equitativa", según ha resaltado el consistorio este lunes en un comunicado.

"Creemos que el proceso de asignación debería haberse basado en la concentración temática y en las necesidades reales de la Comunitat Valenciana, respetando los principios de igualdad y justicia territorial, y pedimos que se comuniquen a las entidades públicas afectadas los criterios de baremación de los proyectos, que hasta ahora son desconocidos", ha defendido el edil de Presidencia, Antonio Peral.

Así, el ejecutivo de Barcala ha reclamado "una revisión de los criterios aplicados en la evaluación de los proyectos, con especial atención" al territorial, "que ha generado una competencia desigual entre municipios, perjudicando especialmente al de Alicante".

"Esta situación ha limitado la capacidad de inversión de Alicante en proyectos estratégicos que contribuyen a la cohesión social, la transición ecológica y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, generando una situación de desigualdad respecto a otros territorios que sí han podido acceder a estos recursos", ha añadido.

Por todo ello, Peral ha manifestado que el Ayuntamiento de Alicante competía con otras tres ciudades "grandes" de la provincia, como Elche, Benidorm y Torrevieja, algo que, a su juicio, "ha generado una situación de competencia desproporcionada".

En esta línea, el consistorio ha resaltado que "hasta ahora" su gestión de los fondos ha sido "muy eficiente y eficaz" y que se ha visto "perjudicada" con este reparto, "que, además, ha contado con un presupuesto insuficiente, agravado por la penalización aplicada a la Comunitat Valenciana, al retraerse fondos para una convocatoria específica dana, cambiando, a su vez, el Ministerio de Hacienda los criterios de la asignación".

Desde la administración local sostienen que han "cumplido" con "todos los criterios de elegibilidad al haber obtenido un total de 70,76 puntos, lo que solo le ha valido para quedar primera en la lista de reserva".

Peral ha puesto en valor el "historial de éxito" en la ejecución y justificación de fondos europeos por parte del ayuntamiento: "Somos un ejemplo de buena gestión de recursos como se ha demostrado en programas anteriores como Edusi (2014-2020), Urban (2007-2013), así como en la gestión de fondos PRTR, PSTD y FSE, entre otros, que evidencian una sólida gobernanza y capacidad de ejecución que debería haber sido valorada positivamente en el proceso de selección".

En la lista de iniciativas presentadas están "la adecuación del Colegio López Soria como centro de proximidad, la reforma de la nave del antiguo secadero de Las Cigarreras como espacio para el programa Aterriza, la ampliación del Centro de Empleo y Formación para el Empleo El Tossalet, el nuevo pabellón de Tómbola, la mejora del Centro Municipal Integrado de la plaza de Argel, la renovación integral del parque Lo Morant, de la plaza de Orán y la del Dolçainer Lluis Avellà, así como mejora de las plazas de la Constitución y de El Palamó, además del impulso de proyectos del programa Smart City".

COMISIÓN DE PRESIDENCIA

En este contexto, el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este lunes una comisión de Presidencia y Régimen Interior en la que, según ha indicado el ejecutivo de Barcala, "se ha informado a los grupos municipales de las dos alegaciones presentadas" por el consistorio ante el Ministerio de Hacienda y de la "denuncia" remitida a la CE.

El presidente de la comisión, Antonio Peral, ha insistido en que "la asignación propuesta de fondos del Gobierno vulnera el principio de buena gestión financiera, que exige que los recursos presupuestarios se utilicen de manera económica, eficiente y eficaz".

Por ello, ha pedido a PSPV, Compromís y EU-Podem que "reclamen" estos fondos europeos "para poder sacar adelante los proyectos". "No vamos a renunciar a los fondos EDIL, vamos a lucharlos hasta sus últimas consecuencias porque son proyectos muy importantes para la ciudad y llegaremos hasta un contencioso-administrativo para que se reasignen como estaban previstos en la convocatoria".

"QUE NOS FACILITEN ESA DENUNCIA"

Sobre esta comisión, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha reclamado al equipo de gobierno del PP que "facilite la denuncia que, según han asegurado, han registrado ante la CE por la selección de proyectos que se financiarán con fondos de Bruselas, después de que Alicante no haya sido seleccionada para recibir financiación".

"Barcala dice que es discriminatorio que se hayan reducido los fondos porque se va a destinar una parte a los municipios afectados por la dana. Hemos solicitado que nos faciliten esa denuncia para que desde el grupo socialista europeo y desde el grupo municipal podamos conocer realmente si esa es la causa de que Alicante no haya recibido fondos", ha señalado en un comunicado.

A juicio del PSPV, "ha quedado constatado en la reunión" que "buena parte de los proyectos para los que el gobierno de Barcala había solicitado financiación europea son obras que el alcalde lleva años prometiendo y no ha sido capaz de ejecutar, como por ejemplo la reforma del parque Lo Morant".

"OPACIDAD"

Desde Compromís, su portavoz en el consistorio, Rafa Mas, ha alertado de "la opacidad del proceso, ya que se ha convocado la reunión una vez el ayuntamiento había sido excluido de los fondos EDIL".

La coalición ha aseverado, en un comunicado, que ha pedido "acceder a la queja que supuestamente se ha presentado ante las instituciones europeas, con el fin de analizarla y apoyarla si procede".

Asimismo, Compromís ha señalado que ha preguntado al Gobierno de España "por los motivos reales de dicha exclusión, ya que existen dudas de que una de las causas pueda ser la pésima gestión de los fondos europeos anteriores" con el "ejemplo" del Castillo de San Fernando, la zona de bajas emisiones (ZBE) "fantasma", las obras "meramente cosméticas en el centro" o "unos fondos Edusi que no han logrado revitalizar los barrios de Carolinas y Entrecastillos".

"PROYECTO MAL PLANTEADO"

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha valorado que "el proyecto" del consistorio "estaba mal planteado, mal justificado y sin un modelo de ciudad detrás". Además, ha lamentado que "ni la oposición conoce quién decidió los diez proyectos finalmente presentados ni con qué criterios se seleccionaron". "Un proceso que, además, se ha hecho sin la participación necesaria de la ciudadanía y del tejido social", ha apuntado.

En un comunicado, el edil de la coalición ha sostenido que "Alicante queda fuera" porque "otros municipios han presentado propuestas más sólidas y mejor trabajadas" y ha aseverado que el PP "confirma la improvisación del gobierno municipal, que gobierna a golpe de ocurrencia y presenta proyectos débiles que no superan una evaluación europea basada en criterios técnicos, ambientales y de participación". "Alicante no puede permitirse perder más oportunidades por la mala gestión del PP", ha concluido.