El gobierno de Barcala insiste en que los técnicos resolverán el futuro de la sede de la Cámara de Alicante en Panoramis

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha trasladado el "respaldo" del ejecutivo del alcalde Luis Barcala a los técnicos de Urbanismo en el marco del expediente de las obras de construcción de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el antiguo centro comercial Panoramis y que actualmente están paralizadas.

"Estamos muy tranquilos porque contamos con el total y absoluto respaldo de todas las instituciones, tanto Puerto como Diputación de Alicante como el Consell, para exigir el cumplimiento de la normativa urbanística", ha añadido.

En estos términos se ha expresado Cutanda este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha explicado que el consistorio está trabajando con la empresa que gestiona el complejo de Panoramis, Digital Corner, con el fin de resolver "cuestiones técnicas". "Lo que importa aquí son los informes de la Concejalía de Urbanismo", ha resaltado.

Según la portavoz del ejecutivo municipal, los técnicos han concluido que "las obras de reconversión" de los antiguos cines de Panoramis en la nueva sede de la entidad cameral "habrían conllevado a un aumento de 1.595 metros cuadrados de superficie construida, a pesar de que la construcción del edificio ya había agotado el total de la edificabilidad asignada en el planeamiento urbanístico desde el momento de su construcción".

"Urbanismo concluyó que la intervención que se estaba desarrollando en Panoramis no podía quedar amparada únicamente con el trámite de presentación de una declaración responsable y, por tanto, requería de licencia de obra mayor", ha sentenciado Cutanda.