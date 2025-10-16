El gobierno de Castelló aprueba 265.000€ para los proyectos de 35 entidades que prestan servicios sociales

CASTELLÓ 16 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El gobierno municipal de Castelló ha dado luz verde a un paquete de ayudas que asciende a 265.093 euros para que 35 asociaciones locales que prestan servicios sociales puedan poner en marcha sus proyectos anuales.

Así lo ha avanzado el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, quien ha explicado que las cuantías varían en función de la documentación facilitada por cada entidad, teniendo en cuenta sus necesidades y los proyectos específicos. De este modo, las cuantías oscilan entre los 5.000 y los 9.000 euros.

Sales ha recordado que el gobierno municipal ha abonado prácticamente, en el primer semestre del año, todas las subvenciones correspondientes a los convenios con asociaciones y entidades sociales de la ciudad, y ha especificado que "las ayudas que hoy se han aprobado pertenecen a las subvenciones que se otorgan de libre concurrencia, a las que pueden optar asociaciones locales para realizar sus respectivos proyectos".

De las propuestas presentadas por los diferentes colectivos, finalmente han sido seleccionadas 35, otorgando 9.000 euros a la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF), la Asociación Somcustodia, la Asociación de Familias de Personas Sordas (ASPAS Castellón), Cruz Roja Española, Fundación Salud y Comunidad y la Asociación Servicio Pedagógico Atención al Menor (SPAM).

Por otra parte, el edil también ha informado de avances y novedades en el Plan de Movilidad Municipal, ya que se ha aprobado la adjudicación del contrato de los servicios de asistencia técnica para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible por un importe de 97.159 euroS.

Concretamente, ha explicado que se trata de la adjudicación para redactar el Plan de Movilidad que diseñará cómo debe ser la movilidad en la ciudad en los próximos años.

MERCAT DE LA TARONJA

Otro de los asuntos que también han sido aprobados en Junta de Gobierno Local son las bases para que las personas interesadas en participar con un stand en el Mercat de la taronja, Venta de Proximidad, puedan inscribirse.

Las bases estarán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos y en la web municipal. "El mercat arrancará en octubre, momento en que ya hay ciudadanos que disponen de las primeras variedades, y se prolongará hasta el mes de mayo", ha indicado el edil.

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud de autorización hasta 30 días antes de la finalización del Mercat, el 31 de mayo de 2026.

Otro de los asuntos que el portavoz ha señalado es referente a la adjudicación del servicio de diseño y gestión del Proyecto de Ocio Alternativo. "Es un contrato de 150.000 euros, por un periodo de tres años, que marcará lo que son las actividades de ocio alternativo para los jóvenes de la ciudad".

ESTADIO DE CASTALIA

Finalmente, Sales ha destacado otro punto que ha sido aprobado en Junta de Gobierno Local referente a la toma en consideración del acta de comprobación favorable y concesión de licencia de apertura del Estadio Municipal Castalia.

El edil ha recordado que "tras el ascenso del CD Castellón, uno de los requisitos de la Liga era que se realizasen una serie de obras de mejora en las instalaciones, por lo que estas se han realizado adaptando el estadio a las necesidades de unas instalaciones de esta índole del siglo XXI".

Sales también ha recordado que "estas instalaciones fueron edificadas en el año 1987 y era necesario adaptarlas y actualizarlas", pero ha añdido que "se trata de un tema complejo, por lo que este gobierno contrató la asistencia técnica para que especificase qué mejoras eran necesarias y así se ha hecho".