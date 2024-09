El gobierno de Catalá aboga por garantizar zonas verdes y ponderar los distintos transportes en la zona sur de València

Plantea también que en el bulevar García Lorca se garantice espacio para las ampliaciones del cementerio General y las cocheras de EMT

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha defendido este miércoles que en el desarrollo de la zona sur de la ciudad, en el espacio enmarcado en el desarrollo del Parque Central y concebido por el anterior ejecutivo local progresista como un corredor verde sobre las vías del tren que cosiera todos los barrios de esta zona, se garanticen zonas verdes y se haga una "correcta poderación de los diferentes modos de transporte".

Así ha quedado plasmado en el pleno ordinario de septiembre celebrado esta jornada en el consistorio, tras prosperar la moción alternativa que el gobierno municipal ha presentado a la planteada inicialmente por el PSPV-PSOE sobre el Corredor Verde Valencia Sur. Este grupo y el otro que compone junto a él la oposición, Compromís, defiende la creación de un corredor verde, sin tráfico, en el área sur de la ciudad, en el conocido como Bulevar García Lorca.

Este martes se conoció que el equipo de gobierno del consistorio se replantea el proyecto de corredor verde planteado por el anterior ejecutivo de Compromís y PSPV en la zona sur y que trabaja así en la definición del Bulevar García Lorca a partir del planeamiento que está aprobado desde hace años y en el marco del desarrollo del Parque Central diseñado por la paisajista norteamericana Kathryn Gustafson.

Desde el equipo de Catalá apuntaron "el objetivo de realizar un bulevar del siglo XXI donde el 70 por ciento será una infraestructura verde" y abogaron por que en ese espacio haya también tráfico. El edil de Urbanismo, Juan Giner (PP), manifestó que "la eliminación total del tráfico rodado" prevista en el proyecto del anterior gobierno "no permite la permeabilidad entre los diferentes barrios" de la zona y abogo por que sea "armónica y combinada", de tráfico rodado y también de tránsito tanto ciclista como peatonal.

El PSPV-PSOE ha defendido la idea de generar un corredor verde sin tráfico y ha considerado que renunciar al proyecto propuesto en ese sentido en el mandato anterior representa "la mayor estafa que se ha cometido contra los barrios del sur de València" por parte de "un ayuntamiento democrático", como ha afirmado el portavoz socialista, Borja Sanjuán, antes del pleno.

Antes de comenzar el debate de la moción de este grupo, han intervenido en la sesión dos representantes vecinales en nombre de la Associació de Veïnes i Veins del barri de Sant Marcel·lí y la Asociación Cuidam la Raïosa. Por parte de la primera entidad, María Jesús Cabel Sánchez ha manifestado el "rechazo a un nuevo bulevar repleto de coches en el entorno de su barrio", mientras que en representación de la segunda, Stefano Carlo Ascione ha solicitado que se escuche a los vecinos que reclaman "ciudades pensadas para las personas y no para los coches".

Tras las intervenciones ciudadanas, la edil del PSPV-PSOE María Pérez ha destacado que los vecinos "quieren un corredor verde, sin tráfico" y ha preguntado al equipo de gobierno si los escucha, al tiempo que ha lamentado que no quiera "un corredor verde para los barrios del sur". "No quieren que el protagonismo lo tengan los vecinos. Prefieren imponer una visión caduca, con un modelo gris para esta ciudad que introduce coches por donde no se puede", ha añadido.

Pérez ha considerado "anacrónica" la visión que para el bulevar García Lorca tiene el ejecutivo local, al que ha acusado de gobernar con "apatía" y "falta de ambición" y de querer "sustituir una autopista de trenes por una avenida con coches". También ha defendido que el consistorio "renuncie a la ampliación del Cementerio General en su ubicación actual y que busque un emplazamiento alternativo para trasladar las cocheras de la EMT" porque "paralizarán corredor verde".

Desde Compromís, Sergi Campillo ha lamentado que el actual gobierno descarte un proyecto que "impulsaría la renaturalización de la ciudad" por la zona sur. "Esta infraestructura fue diseñada como un gran espacio verde, con un proyecto emblemático como lo fue el del jardín del antiguo cauce del río Túria, y no como una gran vía ajardinada", ha asegurado. Así, ha expuesto que renunciar al corredor verde sur conlleva perder "una oportunidad histórica", también para "coser" lo barrios de ese entorno.

Por parte del gobierno municipal, el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, ha dicho a los vecinos que este equipo "no les va a dejar en la estacada". "Pretendemos garantizar las zonas verdes necesarias, atendiendo a las necesidades que actualmente existen en la ciudad de València", ha dicho, al tiempo que ha defendido la idea de actualizar el proyecto de 2007 que se tiene como referencia.

En esta línea, ha señalado que además es necesario "garantizar la posibilidad de que el transporte público discurra por esas zonas y de que los vehículos privados puedan acceder también a sus viviendas", teniendo en cuenta que habrá más en esas zonas.

"UNA COSA NO ES INCOMPATIBLE CON LA OTRA"

"Entendemos que una cosa no es incompatible con la otra y en eso estamos", ha añadido Carbonell, que ha aludido a continuación a la moción alternativa del gobierno y que "recoge la existencia de zonas verdes suficientes, pero también el acceso al transporte público, los carriles bici necesarios" y "el acceso del vehículo privado". Igualmente, habla de la necesidad de "garantizar la existencia de dotaciones" en ese entorno como las escolares.

La propuesta alternativa que ha salido adelante contempla que el Ayuntamiento trasladará "a la Sociedad Parque Central las plantas viarias que proceda para garantizar la existencias de zonas verdes" y "una correcta ponderación de los diferentes modos de transporte en los accesos y salidas de la ciudad en su frente sur con particular atención a las necesidades de transporte público y red ciclista". También pide que "se garantice el espacio dotacional de cementerio que sea necesario a futuro y el espacio necesario para las cocheras de la EMT".

Los socialistas solicitaban que el consistorio "entregue a la Sociedad Parque Central el espacio ocupado actualmente por la playa de vías para desarrollar el proyecto del Corredor Verde, un gran parque lineal que permitiría conectar todos los barrios del sur con el centro de la ciudad, con la debida protección para la fábrica de Harinas Belenguer y el núcleo histórico de la calle Manuel Arnau".