El gobierno de Catalá rechaza pedir la dimisión "inmediata" de Mazón por su "nefasta" gestión de la dana

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha rechazado, con los votos del PP y Vox --partidos que integran el equipo de gobierno liderado por María José Catalá--, una moción presentada por Compromís para reprobar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "nefasta" gestión de la dana, que ha dejado hasta el momento 219 víctimas mortales, y reclamar su dimisión "inmediata" para "no perjudicar con su enrocamiento" el proceso de reconstrucción.

La moción, presentada por Compromís por vía de urgencia, también censura la "acreditada falta de gestión" del jefe del Consell y su "total falta de confianza y credibilidad" por parte de "la inmensa mayoría de la sociedad". Sin embargo, aunque ha sido apoyada también por el PSPV, no ha salido adelante por los votos en contra del PP y Vox.

El concejal de Compromís Pere Fuset, encargado de defender el texto, ha denunciado que la persona que "tenía que estar al frente de una emergencia catastrófica", Carlos Mazón, es "un irresponsable que estaba en el reservado de un restaurante" el día de la dana, el pasado 29 de octubre. "Se sabe que no estaba donde tenía que estar, se sabe que no hizo lo que tenía que hacer. Eso todos lo sabemos, también los señores del PP", ha expuesto.

Así, ha justificado la urgencia de esta moción en la "tardanza" de la dimisión de Carlos Mazón, una situación que ha considerado "un insulto a cinco millones de valencianos, y muy especialmente a las víctimas" de la dana.

También ha censurado la "lamentable" comparecencia del jefe del Consell el pasado viernes en Les Corts Valencianes, donde, a juicio de Compromís, el 'president' fue "incapaz de asumir sus propias responsabilidades" en un relato entre "excusas y mentiras". "No es un problema de competencias, es un problema de incompetencia", ha recalcado.

"CORTAR DOS O TRES CABEZAS PARA SALVAR LA SUYA"

Fuset ha considerado "indigno" que esta tragedia "gestionada de la peor manera por una auténtica banda" no provoque la reprobación de Carlos Mazón por parte del Ayuntamiento de València. "Es urgente pedir esa dimisión a quien quiere ahora cortar dos o tres cabezas para salvar la suya", ha incidido el edil de Compromís, que ha denunciado que para el Consell ahora "la única urgencia que entiende es la de hacer contratos de emergencia a empresas vinculadas con la Gürtel".

"¿Esa es la reconstrucción que quieren hacer? ¿La de hacer negocios con la tragedia?", ha preguntado Fuset a Catalá, al tiempo que ha emplazado al PP a unirse "al mayor consenso que hay actualmente en esta ciudad", que es, según el edil de Compromís, reclamar la dimisión de Mazón por su gestión de la dana.

Por todo ello, ha insistido en que el jefe del Consell tiene que dimitir "sí o sí" y ha advertido al PP y a Catalá que, en caso de no apoyar esta posición, su "silencio y la historia" les "juzgarán". "Lo que no pueden continuar escondiendo ni un minuto más son las responsabilidades de Mazón, que ha sido un irresponsable y que ahora, sin ninguna mínima credibilidad, es incapaz de liderar la reconstrucción que València necesita", ha manifestado.

"En sus manos está que Mazón deje de ser una amenaza para la vida de valencianos y valencianas. Todos sabemos que él no está dispuesto y no está capacitado para sacar a València del barro", ha subrayado Fuset, que ha insistido en que la dimisión del 'president' "no es ya una urgencia política, sino una obligación moral".

BEAMUD, VISIBLEMENTE CONSTERNADA

Asimismo, durante el pleno, en el punto correspondiente a la interpelación planteada por Compromís sobre la respuesta del Ayuntamiento de València frente a la DANA en la ciudad, la edil de esta formación Lucía Beamud, vecina de la pedanía de la Torre y afectada por las inundaciones, ha intervenido en la sesión para relatar cómo se vivió el temporal en este núcleo de población y criticar que la ayuda y asistencia por parte de los servicios públicos no fuera inmediata.

Beamud, visiblemente consternada por las consecuencias de la dana, ha relatado cómo se vivió la llegada del agua a La Torre, donde han fallecido 16 personas, y los efectos que esto ha tenido en sus calles y en sus vecinos. La edil ha asegurado que la presencia policial era escasa, ha dicho que los servicio de emergencia tardaron en llegar, ha preguntado por qué no se avisó a los vecinos de los pasaba y de que bajando a los garajes a por sus coches podían morir.

Además, ha manifestado que fueron los vecinos los que salieron a las calles en los primeros momentos para ayudarse entre ellos cuando su pedanía fue anegada y tras el temporal para limpiar y retirar el barro de calles y casas que ha considerado que no volverán ser las de siempre.

Igualmente, ha recordado tanto a quienes han sufrido daños materiales como la pérdida de seres queridos, ha mencionado los gritos de la gente pidiendo ayuda y ha relatado que hasta la Torre llegaban ciudadanos de poblaciones del área metropolitana de València pensando que en la capital podrían ser asistidos pero ha dicho que no era así.

La concejala, que ha preguntado por qué no hubo avisos, por qué no se cerraron colegios y comercios, ha pedido la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana. Ha considerado también que el centro de servicios sociales anunciado debería haberse activado ya y antes.

"NO HAN HECHO TODO LO POSIBLE"

Por su parte, la edil socialista Elisa Valía ha asegurado que la misión de la administración --ha citado en este punto a la Generalitat-- es "con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación" Hidrográfica del Júcar, "decidir en qué municipios hay un riesgo serio para la población y en qué municipios no".

Asimismo, ha considerado que aunque miembros del equipo de gobierno del consistorio "han estado" y "han echado horas" para actuar tras la dana "no han hecho todo lo posible, ni en el término municipal de València ni muchísimo menos fuera" de él. "En la Torre, los primeros días, como está relatando Beamud, eran voluntarios los que estaban allí limpiando en su gran mayoría. No digo que los concejales no estuviesen, digo que no había un dispositivo extraordinario", ha expuesto.

En respuesta a la representante del PSPV, el portavoz del PP y del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha respondido que ediles del ejecutivo y de la oposición también han estado en zonas afectadas para limpiar. "Creo que poco se puede dudar de la efectividad, de la voluntad y de la humanidad que ha puesto este equipo de gobierno para solucionar esto", ha añadido.

Desde Compromís, Giuseppe Grezzi ha insistido en el turno de ruegos y preguntas en pedir la dimisión de Mazón y "explicaciones de lo que ha pasado" a la alcaldesa María José Catalá, al tiempo que ha considerado que se "había de haber evacuado gente" para así "haber salvado alguna vida" de las perdidas.

Tras ello, ha hablado de las consecuencias que los efectos de la dana están teniendo en el tráfico de vehículos privados y del transporte público en la ciudad. "Cuando se ha de ser capaz de gestionar y de dar soluciones a las necesidades que tiene la gente, se ha demostrado que no hay capacidad alguna. Tenemos autobuses completos que llegan con retraso. Hay un desastre total y la gente lo está sufriendo", ha dicho, para preguntar si se consideran "suficientes todas las medidas" adoptadas en esta materia.

El edil de Movilidad y presidente de la EMT ha reprochado a Grezzi que aproveche las circunstancias generadas por la dana "para decir que hay caos de tráfico". "Evidentemente que hay caos. Hay que conocer el contexto. Renfe Cercanías ha caído, FGV ha caído y el único sistema modal importante que queda es la EMT. Es obvio que tenía que haber problemas", ha remarcado, a lo que ha añadido que "un montón de infraestructuras han desaparecido". Ha destacado que se están "adoptando iniciativas en coordinación con el Estado y la Generalitat", así como "vigilando y monitorizando el tráfico".