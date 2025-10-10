Gobierno y Generalitat piden "máxima precaución" ante la dana Alice y avisan de su inestabilidad

Bernabé y Valderrama destacan que no ha habido incidentes relevantes y advierten del riesgo en las ramblas de la Vega Baja

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, han instado a la ciudadanía a tener "máxima precaución" ante la dana Alice, sobre todo en la provincia de Alicante cuyo litoral sur está en nivel de aviso rojo por lluvias intensas y fuertes tormentas. Además, han advertido de su "inestabilidad" y de la "gran incertidumbre" que hay respecto a su evolución.

Así lo han manifestado este viernes tras participar en una reunión de seguimiento del episodio de lluvias en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, Bernabé telemáticamente desde Alicante y Valderrama presencialmente en el organismo ubicado en L'Eliana (Valencia).

En declaraciones a los medios, Bernabé ha explicado que la pasada noche "ha sido relativamente tranquila" a pesar del aviso en nivel rojo en Alicante, que está previsto que dure durante todo el día y que "especialmente la parte más intensa se produzca hasta bien entrada la tarde y noche y luego se iría desplazando hacia el norte". "Pero estas cuestiones son absolutamente inestables", ha remarcado.

También ha advertido que la lluvia que cae en el interior de Murcia hace que de la cuenca del Segura pueda bajar a la zona de la Vega Baja, que ha recordado que es "altamente inundable" como se demostró en la dana de 2019.

Bernabé ha instado así a la población de la zona a hacer caso al mensaje ES-Alert que envió la Generalitat este jueves por la tarde, en el que se pidió evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades y, en caso de estar en una zona inundable, buscar zonas altas o subir a un piso superior.

En esta línea, ha recomendado "evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, especialmente en las carreteras", si bien ha indicado que no tienen constancia de cortes de tráfico ni tampoco en las líneas ferroviarias salvo "reducciones de velocidad en algunos tramos" de las provincias de Valencia y Castellón.

BERNABÉ PIDE A LA GENERALITAT QUE VIGILE LAS RAMBLAS

La delegada del Gobierno ha garantizado que los efectivos que dependen del Estado están movilizados y que hay "total coordinación con la Generalitat para todo aquello que requiera". En la reunión ha trasladado a la administración autonómica "la necesidad de que vigilen especialmente las ramblas, esas pequeñas ramblas que hay en la zona de la Vega Baja, porque son cortas, pequeñas, con correntías muy rápidas que siempre suelen generar problemas cuando hay lluvia abundante".

Un operativo que le "consta" que la Generalitat tiene preparado junto a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Por parte del Estado, ha subrayado que las fuerzas y cuerpos de seguridad están "alerta" y "preparados para atender cualquier requerimiento", al igual que la Unidad Militar de Emergencias (UME) "está convocada en todas las reuniones para que tenga conocimiento permanente de todo lo que está sucediendo y esté preparada por si se requiriese cualquier movilización".

Por otro lado, preguntada por si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha participado en la reunión de seguimiento de este viernes o por si tiene previsto contactar con él, ha señalado: "Yo al señor Mazón no lo he visto".

El conseller de Emergencias, por su parte, ha resaltado que "no ha habido incidentes relevantes" durante las últimas horas del episodio de lluvias. Según ha apuntado, entre las 14 horas de este jueves y las 8 horas de este viernes, en el 112 se han notificado un total de 121 incidentes en la provincia de Alicante y otros 20 en Valencia.

VALDERRAMA DESTACA EL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

"El comportamiento de la ciudadanía está siendo muy responsable y nos está evitando tener incidencias de relevancia", ha destacado, y ha asegurado que puertos, aeropuertos y carreteras "están funcionando perfectamente". Sí ha indicado que hay unos desprendimientos ligeros en la CV-755 en Guadalest (Alicante), aunque "la carretera está transitable en todo momento".

Respecto a las alertas, ha recordado que continúan en nivel naranja en todo el litoral de Valencia y en el litoral norte de Castellón, así como en rojo en el litoral sur de Alicante "por lo menos hasta esta tarde".

"Siempre existe una gran incertidumbre", ha puntualizado, y ha llamado a la prevención y autoprotección y a no cruzar vados ni zonas inundables en la zona en aviso rojo. Otra de las recomendaciones que ha realizado a la población del litoral sur de Alicante es aparcar los coches en zonas elevadas de los municipios y, "sobre todo, que no utilicen los vehículos para desplazamientos si no es estrictamente necesario".

Valderrama ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha trasladado que pondrá agentes medioambientales en el control de las ramblas y cauces que puedan verse afectados por posibles inundaciones y requieren de "una especial atención". Por esto también se ha establecido un "dispositivo especial" del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante junto a los bomberos forestales de la Generalitat.

Paralelamente, ha garantizado que "por supuesto" continúa el plan especial en la zona dana de la provincia de Valencia, con brigadas forestales, bomberos forestales y el Consorcio Provincial de Bomberos Valencia. Y en general ha pedido consultar permanentemente las informaciones que va transmitiendo el 112 a través de su web, sus redes sociales y su aplicación móvil.