El gobierno local promueve reservar 58.000 metros cuadrados para futuras ampliaciones de Mercalicante

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado este martes la tramitación de una modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación (PGOU) con el objetivo de habilitar 57.793 metros cuadrados de suelo de reserva para futuras ampliaciones de Mercalicante.

De este modo, la junta de gobierno local ha dado luz verde a la tramitación de la modificación número 53 referente al cambio de calificación de cuatro parcelas industriales, situadas al noreste de las instalaciones actuales, para destinarlas a Sistema General de Servicios Urbanos de Mercado.

El objetivo es que de esta forma se pueda permitir "la ampliación del recinto" y "el impulso de los proyectos de futuro en los que trabajan de la mano ambos socios de Mercalicante", que son el Ayuntamiento de Alicante y Mercasa.

El consistorio ha apuntado en un comunicado que este procedimiento para la reserva de suelo es independiente de la ampliación de Mercalicante en 19.433 metros cuadrados, ya aprobada por su consejo de administración y cuyos terrenos ya se han expropiado.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha abogado por "atender las necesidades actuales y futuras de un equipamiento tan relevante para la ciudad y su área de influencia como es Mercalicante, adaptando el planeamiento a las oportunidades de los próximos años, en términos de eficiencia y competitividad"

"Para permitir futuras ampliaciones, es necesaria la recalificación de estas parcelas contiguas, urbanizadas pero no desarrolladas por la edificación, cuya situación, proporción y dimensiones las hacen idóneas para este uso", ha añadido.

MOTIVOS DEL CAMBIO URBANÍSTICO

Según el Ayuntamiento de Alicante, entre los motivos que justifican este cambio de calificación de terrenos se encuentran "el hecho de que Mercalicante preste un servicio público esencial, la demanda desatendida de suelo y naves por parte de posibles clientes y la imposibilidad de cubrir dicha demanda, la alta ocupación media de Mercalicante en la actualidad, la necesidad de dar servicio a la población actual y futura de Alicante y la limitación de las posibilidades de expansión a las parcelas colindantes disponibles, objeto de esta modificación puntual".

Tras el visto bueno a la tramitación de la modificación puntual número 53 del PGOU, se iniciará su evaluación ambiental y territorial estratégica y se solicitarán los informes a administraciones afectadas en la fase ambiental, con un plazo de 30 días para la recepción de estos dictámenes una vez comunicada la solicitud.