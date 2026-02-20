El Gobierno permite a municipios afectados por la dana destinar el 3,5% de la subvención a la contratación de personal

Archivo - Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la modificación del apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2024, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la dana, con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión de los municipios afectados.

Con este cambio normativo, los ayuntamientos beneficiarios podrán destinar el 3,5% del importe de la subvención concedida a gastos de personal vinculados a las actividades de gestión, seguimiento y justificación de los proyectos financiados por el Ministerio de Política Territorial.

Esta medida responde a la necesidad de dotar a los ayuntamientos de mayor capacidad operativa en una "fase decisiva" del proceso de recuperación, facilitando la contratación de personal especializado que permita acelerar la ejecución, el control y la correcta justificación de las inversiones, detalla la administración estatal.

En concreto, el importe de esta ayuda se determinará a tanto alzado, mediante la aplicación de dicho porcentaje sobre los gastos subvencionables debidamente justificados, permitiendo así imputar estos recursos a gastos del capítulo 1 cuando estén directamente relacionados con la tramitación administrativa y técnica de las actuaciones de reconstrucción.

Desde el Gobierno recuerdan que esta modificación se suma al conjunto de herramientas que ha venido habilitando desde la aprobación del Real Decreto-ley 6/2024 para garantizar que las entidades locales dispongan de recursos suficientes en materia de personal. Entre ellas se encuentra la posibilidad ya prevista de destinar el 3,5% a asistencias técnicas vinculadas a la gestión de las subvenciones, la activación de un segundo plan de empleo específico para los municipios afectados --permite la contratación de personal técnico y de apoyo para atender las necesidades extraordinarias derivadas de la dana-- y la utilización de la empresa pública Tragsa como medio propio para la ejecución y gestión de determinadas actuaciones.

Además, en relación con el cumplimiento de las reglas fiscales, el nuevo real decreto-ley extiende a las entidades locales afectadas por la dana --incluidas en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024-- la posibilidad de utilizar el superávit correspondiente al ejercicio 2025 para financiar inversiones financieramente sostenibles. De este modo, en la liquidación de sus presupuestos de 2025, los ayuntamientos afectados podrán destinar su superávit a actuaciones vinculadas a la recuperación, "reforzando su autonomía financiera en el proceso de reconstrucción".

El Gobierno añade que ya se aprobó la ampliación de los plazos para la presentación de las memorias de los proyectos de reconstrucción, "atendiendo a la petición de los ayuntamientos y garantizando una planificación rigurosa con plena seguridad jurídica".

Con esta nueva modificación normativa, el Ejecutivo central "continúa adaptando el marco jurídico a las necesidades reales de los municipios afectados, ampliando instrumentos, reforzando su capacidad de gestión y asegurando que la reconstrucción tras la dana avance con eficacia, seguridad jurídica y respaldo financiero suficiente".