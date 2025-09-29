Golem Fest propone una 'mocadorà' llena de "monstruos"

Archivo - El actor Pablo Rivero en imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Pablo Rivero recibirá el Golem de Honor por toda su trayectoria

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del Golem Fest, festival de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción, ambientará la 'mocadorà', la tradición valenciana de los enamorados, con enormes "monstruos" de toda clase.

La cita, que se llevará a cabo del jueves 9 al sábado 11 de octubre, en el Auditori Joan Plaça del Jardín Botánico de València, propone un programa "lleno de encuentros, entrevistas, debates, mesas redondas y presentaciones de escritores aplaudidos por su labor en los géneros mencionados, además de talleres literarios y un concurso de relato", destaca en un comunicado la organización, que recuerda que todas las propuestas son gratuitas y abiertas al público hasta llenar aforo.

Si bien el Golem Fest está dedicado a la fantasía, el terror y la ciencia ficción, el festival apuesta por la hibridación de géneros como algo "habitual y muy saludable para la literatura, por lo que se puede encontrar actividades que conjugan, en esta ocasión, el thriller o las aventuras, por ejemplo, con los géneros que nos definen".

Así, se contará con los escritores Ernesto Pérez Zúñiga, Raúl Quinto, Juan Miguel Aguilera, Santiago Eximeno, Sònia Valiente, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Rubén Sánchez Trigos o David Jasso, entre otros.

Como ya es habitual en el Golem Fest, se pondrá en valor la creación y la empresa valenciana con autores y editoriales de la Comunitat. Vampiros, monstruos, hadas, fantasmas, asesinos; misterios a resolver, aventuras que vivir, se citan en el Golem Fest de la mano de relevantes "monstruos" de la literatura de género con la participación de fans y lectores, que lo hacen posible.

Este año, para inaugurar el Golem Fest, el jueves 9 de octubre a las 18:00 con la asistencia del actor y escritor Pablo Rivero, quien, además, recibirá el Golem de Honor por toda su trayectoria. Tiene ya en su haber siete libros donde el thriller con tintes terroríficos suele ser su santo y seña.

Asimismo, el público tendrá la posibilidad de escuchar un cuento "con la luz apagada y la voy estremecedora del actor y doblador Javier Guerola Pavía, quien deleitará a la audiencia con la lectura dramatizada de Dagon, de H. P. Lovecraft". La proyección del corto 'Agonía', guionizado por la escritora María Zaragoza, también cautivará al público que asista al Golem Fest.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Además, el jueves 30 de octubre, a las 19:00, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, el Golem Fest llevará a cabo una actividad extraordinaria con la colaboración de la Universidad de Valencia, Cultura al Campus dentro de Activa Fest. Será un encuentro especial con la autora Elia Barceló (Golem de Honor 2021), quien contará "suculentas novedades".

El festival, organizado por la Asociación Cultural Golem Fest, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de València; la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo; Universitat de València, Jardín Botánico y el patrocinio del Grupo Dacsa (Dacsa y Rismar).