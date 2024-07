Gómez acusa al alcalde de Cullera de "politizar" la sanidad y defiende que su voluntad es "resolver los problemas"

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha acusado al alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, de "politizar" la sanidad, algo que ha considerado "impresentable" por parte del responsable municipal, y ha defendido que el objetivo y la voluntad de su departamento es "resolver los problemas sanitarios de los pacientes de la mejor manera, con la mejor opción y el mejor diálogo".

Al respecto, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Gómez ha defendido que él no hace "política con la sanidad" y ha afeado al primer edil que, por ejemplo, el verano pasado en el municipio "no tenían SAMU y no protestaban".

De esta manera ha reaccionado el titular de Sanidad a la concentración del alcalde de Cullera y de decenas de vecinos de la localidad este martes ante el Palau de la Generalitat para exigir más médicos durante este verano y "una cobertura sanitaria pública digna" en el centro de salud del Raval y el consultorio del Faro del municipio.

Sobre este primer centro, Marciano Gómez ha indicado que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales "lleva ocho años diciendo que se tenía que reformar y sanear" y, en este punto, ha afirmado que esta misma mañana se ha "enterado por las declaraciones del alcalde de que eran bajo un importe de 11.000 euros".

Por tanto, ha cuestionado que, "después de once años y 11.000 euros, si tanto interés se tenía, no se podían haber hecho" estas obras, y ha defendido que, ahora, su departamento va a "sanear y adecentar, tal y como nos dice el Servicio de Prevención de Riegos Laborales".

"ESTO NO ES UN CAPRICHO, ES UN MANDATO"

"Esto no es un capricho de la Administración, es un mandato del servicio que decide qué condiciones higiénicas, sanitarias y laborales tienen que tener los centros sanitarios", ha argumentado.

En todo caso, ha apuntado que, mientras se desarrollan estos trabajos, se mantiene el Servicio de Enfermería y el Maternal. De este centro, uno de los facultativos se desplazará al Centro de Salud Integrado y el otro, al consultorio auxiliar del Oasis.

Además, ha concretado que en este último, que está en la zona marítima, "donde se atienden a los turistas que van porque está cercano a la playa", el año pasado "había un recurso y este año vamos a poner dos".

Mientras, en el consultorio del Faro, ha añadido, "a pesar de las extraordinarias deficiencias desde punto de vista de personal a nivel global, de dos recursos que estaban el año pasado por las mañanas, este año vamos a poner dos en mañanas y uno en la tarde".

Asimismo, ha señalado que se va a reforzar "con un médico más" durante los días en que se celebran festivales en la localidad, y se va a "llevar enfermería desde la Ribera". En este punto, ha afeado al alcalde de Cullera que el año pasado "no tenían SAMU y no protestaban". "Este año tienen un SAMU, cuando el año pasado tenían un vehículo de transporte rápido", ha indicado.

"Cuando el alcalde de Cullera me pidió cita, se la di amablemente, como a todos los alcaldes, porque mi obligación es satisfacer las necesidades sanitarias de la población", ha continuado Gómez. Sin embargo, ha apuntado que su "sorpresa" fue que el primer edil quiso acudir a esta reunión "de sanidad" con "la secretaria general del Partido Socialista del País Valenciano" y también ministra de Ciencia, Diana Morant.

ES "IMPRESENTABLE POLITIZAR EL TEMA SANITARIO"

Al respecto, ha defendido que él no hace "política con la sanidad" porque su objetivo y voluntad es "resolver los problemas sanitarios de los pacientes de la mejor manera", con "la mejor opción y el mejor diálogo". "Pero lo que no se me puede, y es impresentable porque es el único alcalde que me lo ha hecho, es venir con representantes políticos para politizar el tema sanitario", ha argumentado.

Sobre esta cuestión, ha defendido que la Conselleria de Sanidad tiene "muy clara cuál es su función", que es "mejorar el estado de salud de los ciudadanos", y ha recalcado que "jamás" va a "mezclar la sanidad con un Maserati o con un piso de --la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-- Ayuso porque es el mejor exponente de lo que puede ser y lo que quiere ser la politización por parte de algunos". "No voy a entrar ahí", ha avisado.

Gómez ha subrayado que "todos estos problemas" que existen tanto en Cullera como "en otros sitios" se podrían resolver "si descolgasen el teléfono y le dijeran a la ministra" Diana Morant que "abriera el cuello de botella y homóloga más". "El presupuesto está, el dinero está y tenemos, lamentablemente, una carencia absoluta de facultativos", ha asegurado.

UN AÑO "ESPECIALMENTE COMPLEJO"

En este contexto, Gómez ha subrayado que "desde diciembre" el Consell ha advertido de que 2024 iba a ser "un año especialmente complejo" en materia sanitaria por dos "motivos esenciales que, lamentablemente, se han cumplido".

Sobre el primero de ellos, el "déficit estructural" de facultativos, Marciano Gómez ha lamentado que la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha acusado de "inacción", no haya tomado "una decisión ante un programa nacional" tras las "insistentes reiteraciones por parte de todas las comunidades autónomas y cuerpos técnicos".

Además, ha incidido en que la pasada semana "perdió una PNL en las Cortes Generales que decía que buscara mecanismos alternativos exclusivos para este año, bajo criterios de voluntariedad y mantenimiento de calidad". "Nos hemos encontrado ante una situación que, por inacción del punto de vista coyuntural, --la ministra Mónica García-- no ha querido buscar un mecanismo alternativo para los MIR", ha apuntado.

También ha implicado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por la situación del "cuello de botella más que evidente" a causa de la homologación de títulos de médicos. Al respecto, ha defendido la homologación "bajo criterios de calidad y especialidad". "No es que lo queramos nosotros, es que lo quiere la ciudadanía", ha recalcado.

Ante esta situación, el conseller ha indicado que desde su departamento plantearon "un plan A y un plan B" con y sin residentes, respectivamente. Y ahora, ha defendido que han conseguido "acercarse lo más posible a las expectativas y a los recursos sanitarios" disponibles. "Hemos conseguido que haya la mayor asistencia sanitaria posible", ha valorado.