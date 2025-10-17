Gómez afea al PSPV "hacer política con la salud" y recalca: "Estamos solucionando el colapso que dejaron en mamografías"

Defiende colaborar con la privada y recalca que las guías consideran el 70% el porcentaje óptimo de participación

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha recalcado este viernes que las medidas que están adoptando para hacer frente "al colapso" que dejó el Botànic en el programa de cribado de cáncer de mama están "dando resultados" y al respecto ha acusado al PSPV de querer sacar "rédito político" con los protocolos de mamografías cuando, ha subrayado, "hay cosas con las que no se puede hacer política: ni con la salud ni con la prevención de las enfermedades".

Gómez, en declaraciones a los medios, ha replicado así a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, que han criticado los "retrasos" en los cribados de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana y "la privatización y un desmontaje de la sanidad pública" que está haciendo el Consell.

Al respecto, ha apuntado que "llama muchísimo la atención" las críticas de Morant referidas a la privatización cuando "ellos desde el 2019 al 2023 triplicaron el número de pacientes y el presupuesto que mandaban a la sanidad privada".

Así, ha explicado que "ante esa situación de colapso que nos encontramos para el diagnóstico de las mamografías realizadas" la Conselleria "ha colaborado con la privada de una coyuntural" porque, ha defendido, "me parece en este momento infinitamente más importante tener un diagnóstico y generar tranquilidad, que andarme con problemas ideológicos".

"Me llama mucho la atención del partido socialista, que defienda a ultranza el feminismo, aunque después todos sabemos lo que pasa, no quiera la privada para salir de este colapso que ya fue ratificado por dos informes a la Inspección General de Servicios de la Generalitat y a la Oficina de Auditoría e Inspección de la Conselleria", ha lamentado. Por contra, ha defendido "utilizar todos los medios sanitarios, públicos y privados, para resolverlo con criterios de calidad".

Asimismo, respecto a la acusación de que hay 90.000 mujeres que en 2024 no fueron citadas, ha señalado que todas las guías sanitarias establecen que "el nivel óptimo de invitación al programa es del 95% de la población en rango de edad y el 70% el porcentaje óptimo de participación", aunque el objetivo es "cuanto más mejor" y en ese sentido ha apuntado que en 2017 y 2018 el Botànic dejó de llamar a 98.157 y 86.055 respectivamente.

Así, ha recordado que ya en 2024 denunció la situación en que dejó el Botànic el programa de cribado: "167.000 mujeres sin citar, 11 mamógrafos con graves problemas de funcionamientos, una sola lectura y un sistema de información obsoleto y poco fiable". Desde entonces, ha subrayado, "estamos trabajando denodadamente para mejorarlo".

MEJORAS DEL SISTEMAS

En ese sentido, ha resaltado la incorporación de IA al programa, la compra de 11 mamógrafos, la reincorporación de la segunda lectura, un nuevo plan informático "fiable, dinámico, eficaz e interoperable con el resto de sistemas", la integración de UPCM en asistencia hospitalaria, el compromiso de informar en el plazo de 30 días a todas las mujeres y la automatización de todo el proceso.

"Ya dije que era difícil, una tarea ímproba que costaría mucho tiempo, llegué a hablar hasta de años, pero la prueba evidente de que las medidas están dando resultado es que desde septiembre del año 2024 a septiembre de 2025 hemos hecho 10.000 mamografías más", ha recalcado. Además, ha destacado que cada año se va ampliando el límite de edad para participar en el programa y se está ya en 71 años cuando "el presidente Ximo Puig, en Les Corts, en el año 2022, dijo que se incorporarían 83.000 mujeres más al año".

Con todo, ha recalcado que quiere huir de "la autocomplacencia" y "mejorar el estado de salud de las ciudadanas trabajando con sinceridad y pensando exclusivamente en la dar tranquilidad y mejorar los sistemas de prevención no sólo frente al cáncer de mama, sino también en el cérvix, que por cierto el Botànic no introdujo nunca", ha apostillado.