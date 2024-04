Gómez destaca el "compromiso" del Ministerio para "lograr la financiación del Plan Antitabaco"

Reconoce el "esfuerzo" de "todas las partes" por "alcanzar el consenso" y celebra que se "haya dado voz a las CCAA"

VALENCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado "el compromiso del Ministerio de Sanidad para lograr la financiación del Plan Antitabaco, al vincular la fiscalidad asociada al incremento del precio del tabaco al tratamiento de patologías derivadas de su consumo".

En estos términos se ha pronunciado Gómez este viernes después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya anunciado la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 tras superar las diferencias con las CCAA.

El conseller ha resaltado la labor de las Comunidades Autómomas para "arrancar el compromiso del Ministerio" y ha reconocido el "esfuerzo" de "todas las partes" por "alcanzar el consenso y trabajar de manera conjunta en la defensa y protección de la salud de los ciudadanos".

Precisamente, ha sostenido que esa "defensa de la salud" es la "prioridad del Consell", y ha apuntado: "Estamos a favor de las medidas que contempla en ese sentido el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT)".

Asimismo, ha remarcado que, tras el debate en el Consejo Interterritorial de este viernes, la Generalitat apoya el plan porque "se ha logrado que el Ministerio aceptase las dos deficiencias básicas del Plan que había presentado: por una parte la financiación y por otra contar con las CCAA para la regulación de los espacios sin humo".

Marciano Gómez, que ha asistido en el Ministerio de Sanidad a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, también ha manifestado su "satisfacción" con el compromiso del Ministerio de "dar voz a las CCAA para la segunda regulación de los espacios sin humo", y ha explicado que la Conselleria de Sanidad se ha mostrado a favor de la revisión de la normativa antitabaco pero ha exigido "que sea fruto del consenso político" y que el Ministerio "garantice su aplicación homogénea en todo el territorio nacional".

En cuanto al contenido y gestión del Plan Antitabaco, ha afirmado que la Conselleria "siempre estuvo de acuerdo en el qué, en el contenido, pero no en el cómo, había que concretar la financiación y no se podía pretender una votación del plan en la Comisión de Salud Pública del pasado martes, 3 de abril, a la que asistían los directores de Salud Pública de las Comunidades Autónomas, cuando es sabido por todos que ese no es el órgano competente para ello".

Marciano Gómez ha insistido en que comparte "la necesidad de programas para promover el abandono del tabaquismo y la importancia de la actuación coordinada en todos los ámbitos asistenciales y por ello, seguimos trabajando en el desarrollo del PIT en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Ministerio, con el objetivo común de proteger la salud de todos".

COMISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LISTAS DE ESPERA

Por otra parte, el conseller de Sanidad ha destacado, entre otros puntos del orden del día, la importancia de la creación de una Comisión de Atención Primaria que aglutinará los diferentes grupos de trabajo que ya existían para "abordar los problemas de la Atención Primaria, y en especial el déficit de médicos de familia".

Asimismo, ha subrayado la creación de un Comité para la revisión y actualización de la normativa de listas de espera que rige actualmente y que data del año 2003.