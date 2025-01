Gómez pide no alarmar a la población con "cantos de sirena" con la cirugía cardíaca en Alzira: "No se desmantela nada"

Recalca que la especialidad continúa y explica que las intervenciones se derivan para mejorar los indicadores de calidad y morbimortalidad

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha exigido este viernes "no alarmar" a la población con "cantos de sirena" porque ha recalcado que la especialidad de cirugía cardíaca seguirá en Alzira, pero ha explicado que las intervenciones se derivan al Hospital General de València para mejorar los indicadores de calidad y morbimortalidad. "No se desmantela nada", ha subrayado.

Gómez, en una visita al Hospital de Alzira, ha insistido en que la reorganización de los itinerarios clínicos de los servicios de Cirugía Cardiovascular del Sistema Valenciano de Salud se ha realizado por motivos "claramente técnicos" y con "el aval y la firma" de los jefes de servicio de cirugía cardiovascular. "La conselleria lo único que ha hecho es escuchar, coordinar y cumplir lo que dicen los técnicos", ha recalcado.

Por ello, ha subrayado: "Me parece una frivolidad y me parece impresentable que personas públicas sin ningún tipo de conocimiento académico sobre la gestión a la asistencia sanitaria hagan juicios de valor que puedan alertar o alarmar a la ciudadanía porque la planificación sanitaria es un aspecto técnico".

"Esto no va de economía, ni de política, ni de sindicalismo, sino de calidad, eficacia, eficiencia y equidad, esto va de compromiso de la Conselleria de Sanidad con la salud pública valenciana", ha reivindicado.

En ese sentido, ha explicado que "la accesibilidad a veces está reñida con la calidad" y "hay especialidades de alto nivel de cualificación que necesitan agrupar a los pacientes para que los resultados de calidad y morbimortalidad sean buenos". Por ello, se decidió derivar estas operaciones.

"Nosotros planificamos la sanidad pública valenciana por criterios técnicos basados en la equidad, en la eficacia, en la eficiencia, en la experiencia, en el aumento de calidad, no se trata de qué se hace, sino de cuáles son los resultados", ha justificado.

"NO HAY RECORTES"

De este modo, ha insistido en que "no se quita la cirugía cardíaca, que va a seguir viéndose en consultas externas, no va a correr riesgo ningún tipo de urgencia cardiológica porque el código infarto se va a seguir manteniendo, se quita las intervenciones para agruparlas y tener unos buenos indicadores", ha insistido Gómez, que ha recalcado: "No vamos a recortar nada a excepción de las listas de espera".

Por ello, ha pedido "no hacer caso a cantos de sirena": "A mí ahí no me van a encontrar, yo soy médico y toda mi vida he estado buscando la mejora de salud y la calidad de vida de los ciudadanos".

En ese sentido, se ha referido a las protestas de este verano por los refuerzos de verano en Cullera y "la realidad es que en horas de atención continuada, en el año 2023, se hicieron 245 y en 2024, se llegaron a 610", y la reorganización "no supuso ningún problema".

"Mi trabajo es para mejorar la calidad y no para lanzar ningún signo de alarma que no se ajuste a ninguna realidad técnica, no se va a quitar de este hospital ninguna especialidad", ha apostillado.