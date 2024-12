Gómez ve "inasumible" que la sanidad pública se haga cargo de mutualistas de Muface "si no hay compensación económica"

VALENCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha considerado "inasumible" que la sanidad pública se haga cargo de los mutualistas de Muface "si no hay una compensación económica, si no se ingresa dinero y si no se aumenta la financiación".

En declaraciones a los medios en una visita al centro de salud de la avenida Rambleta de Catarroja (Valencia), ha indicado que su opinión al respecto ya la expuso en el Consejo Interterritorial de Salud y ha concretado que la Comunitat Valenciana tiene "alrededor de entre 125.000 y 130.000 personas que dependen de Muface".

Por ello, ha argumentado que si, "cualquier tipo de organización, de repente mete" a esta cantidad de personas, "obviamente la asistencia no va a ser la misma". "Pero no es que lo piense yo, es que lo pensamos todos los consejeros de las comunidades autónomas: es en este momento inasumible", ha sostenido.

"Si no hay una compensación económica, que en el caso de la Comunitat Valenciana estaría alrededor de entre los 220 y 230 millones de euros, si no se ingresa dinero, si no se aumenta la financiación, es totalmente inasumible poder meter en la red sanitaria pública española a 1.500.000 habitantes", ha expuesto.

En este contexto, ha señalado que "el competente del ramo, la Administración Pública, está haciendo nuevas ofertas a las compañías aseguradoras para intentar resolverlo", aunque, pese a ello, ha considerado que la opinión de la ministra Mónica García es "optimista y generosa", pero a su juicio, "no cumple con la realidad". "No se puede meter un millón y medio más de personas en el sistema sanitario público y poder asumirlos con total tranquilidad", ha advertido.

"Eso no es así, nosotros estamos en contra, yo estoy en contra de que el personal de Muface se integre sin más, sin ningún tipo de contrapartida y sin ningún tipo de negociación en la sanidad pública española y valenciana", ha agregado.