González ('Compromís pel PV') aboga por ser "autocríticos" para construir Més "entre todos" y "no excluir a nadie"

El candidato de 'Compromís pel País Valencià' a liderar Més-Compromís, David González, ha destacado que su proyecto apuesta por ser "autocríticos" para "construir un partido entre todos" y "fortalecer" la formación a partir de "la base de no excluir a nadie". "Siempre hemos sido partidarios de incluir a todo el mundo", ha defendido.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios este sábado durante la primera jornada del congreso Nacional Més-Compromís, González, quien se ha mostrado con "muchos ánimos", con "satisfacción" y con la "tranquilidad" del "trabajo bien hecho".

En este sentido, ha remarcado que su equipo "lleva meses recorriendo el país, de arriba a abajo, comarcas, municipios" para "contribuir a hacer el mejor congreso posible y movilizar a una parte importante de la militancia, que es crítica en la gestión actual". "Pero al mismo tiempo queremos ser propositivos para construir y fortalecer nuestro partido", ha agregado, y ha sostenido que su propuesta, "sea cuál sea el resultado final, es que sea la democracia interna la que hable".

Para González, el hecho de que existan tres candidaturas para liderar el partido "demuestra" que Més-Compromís "no es un partido uniforme", sino "diverso, plural y, por lo tanto, la consecuencia de eso es que hay tres candidaturas que hemos venido a debatir". "Yo no he sentido eso como una desgracia", ha manifestado.

"No lo veo como una cuestión negativa, siempre y cuando aquellas personas que encabezan las candidaturas tengan el sentido común suficiente para debatir y tener alguna cosa positiva", ha subrayado, a la vez que ha señalado que el equipo "que gane" tendrá la "responsabilidad" de "trabajar para que esas diferentes sensibilidades que hay en el partido puedan confluir y tener un partido mejor".

"DIFERENCIAS" CON 'REVISCOLAR'

Preguntado por la decisión de no pactar una candidatura conjunta con 'Reviscola' --la candidatura encabezada por Mònica Álvaro--, ha afirmado que existían "diferencias" entre ambos proyectos: "Nosotros pensamos que, aunque sean críticos con la dirección actual, tenemos que construir un partido entre todos". Por ello, ha remarcado que "al final" han optado por "comparecer en solitario".

"No hemos sentido una voluntad, digamos, bastante fuerte para que esa integración o esa unión de las dos candidaturas fuera real y efectivas", ha valorado, y ha apuntado que no se han llegado a acuerdo en "el número de personas en la ejecutiva" y en "otras cuestiones", como los "puntos programáticos" o "percepciones que denotan una voluntad que puede ir más allá o menos". "Considerábamos que esas condiciones para que nosotros entráramos, más allá de si hay más personas o no en la ejecutiva, no se daban", ha clarificado.

Sobre las declaraciones de Mònica Álvaro, quien se ha mostrado dispuesta a negociar, González ha reiterado que su equipo "ya" dijo que "no" eran "partidarios de llegar a acuerdos a última hora". "Hemos tenido tiempo suficiente para hablar, hemos hablado. De hecho, hemos sido la única candidatura que ha querido dialogar con el resto de candidaturas. Y, por lo tanto, pensamos que ahora no sería serio llegar a acuerdos a últimos hora", ha manifestado.

"REVISAR" EL MODELO DE PRIMARIAS

En esta línea, ha argumentado que con la candidatura 'Guanyar el País' --liderada por Amparo Piquer actual secretaría general de Més-Compromís-- también había "diferencias" en "una cuestión de definir la situación actual". "Nosotros pensamos que tenemos que ser más autocríticos para construir y mejorar, pensamos que tampoco ha habido un balance suficientemente intenso en ese sentido para poder asentar las bases de la futura política de Més-Compromís", ha lamentado.

González ha aseverado que, en las negociaciones, ha habido "cuestiones del quién y el qué", así como "percepciones para determinadas cuestiones que no eran positivas". Como ejemplo, se ha referido a que desde 'Compromís pel País Valencià' son "favorables" al voto telemático y apuestan por "revisar" el modelo de primarias. "Ha habido avances, pero no hubo un acuerdo cerrado", ha añadido, a la vez que ha reconocido que esta situación les llevó a "intuir que después la integración --entre ambas candidaturas-- no iba a ser sencilla".

Finalmente, ha declarado que su proyecto a acordado "una serie de puntos" con las otras dos candidaturas. "Nuestra ruta, si ganamos, será exactamente la misma. Es decir, al día siguiente del congreso, si ganamos, volveremos a sentarnos con el resto de candidaturas para integrarlos en un proyecto de futuro. (...) Y si no ganamos, no nos vamos a ningún lugar. Desde el lugar que quieran los militantes, desde el Consell Nacional y desde el resto de órganos de representación del partido, estaremos ejerciendo y llevando adelante el debate y nuestras propuestas al conjunto de la formación para que mejore", ha concluido.